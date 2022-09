Háborús helyzet Kárpátalján: a hideg fenyegetőbb, mint az orosz mozgósítás

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentése a részleges mozgósításról közbeszéd tárgya lett Kárpátalján, de mivel ez a háború már annyi meglepetést tartogatott, Simon Rita szerint igazából ezen sem lepődött meg senki.

"Számítani lehetett rá, várható volt, és sokan azt gondolják, hogy azért döntött így Putyin, mert vesztésre áll, és ez csak még inkább alátámasztja azt, hogy az ukránok győzni fognak" – tette hozzá az InfoRádió tudósítója.

Arról egyelőre nincsen hír, hogy válaszként az ukrán hatóságok is újabb mozgósításba kezdtek volna, de de sokan tartanak attól, hogy ez lesz az orosz bejelentés következménye. "Még több embert kell majd behívni, már csak amiatt is, mert az ukrán ellentámadás rengeteg emberáldozatot követelt, naponta több halott érkezik Kárpátaljára, Ungvárra is, és azoknak a helyére is embert kell küldeni, akik meghalnak a harctéren.

Lesz még mozgósítás és lesz majd újabb behívási hullám"

– mondta Simon Rita.

Kiemelte, hogy nem nagyon lehet már elmenekülni a mozgósítás elől,

aki tehette, már emigrált, ráadásul nincsenek már kiskapuk.

Sokan próbálkoztak azzal, hogy például beiratkoztak felsőoktatási intézményekbe, mert a nappali tagozaton tanuló diákok mentesülnek a katonai behívás alól, csakhogy ez nem jelenti azt, hogy elhagyhatják az országot is. Ráadásul Simon Rita szerint ha szorulna a hurok, mindegy lesz, hogy diák-e az illető, akkor is elvinnék a frontra.

Aki ki akarja húzni magát a mozgósítás alól, és lebukik, pénzbírságra számíthat, de akár börtönbüntetés is várhatja. Olyan hírek is voltak, hogy valakit egyenesen a frontra küldtek emiatt, aztán ezzel próbálták ijesztgetni az embereket, hogy ne is próbálkozzanak a illegális határátlépéssel, mert akit elkapnak, azt rögtön viszik a frontra kiképzés nélkül is. Résztvevők a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségén az Ungvár közelében fekvő Kisgejőc református templomában 2022. szeptember 3-án. Az első sorban jobbról Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára (j3) és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége (KMPSZ) elnöke (j2). MTI/Nemes János

Felvetődött a nők mozgósítása is Ukrajnában, mindenki tartott attól, hogy a nők október 1-jétől nem hagyhatják el az országot, de azóta tisztázódott a helyzet, és a napokban már törvénybe is foglalták azt, hogy a nőket csak önkéntes alapon lehet katonai nyilvántartásba venni és mozgósítani.

"Háború, mozgósítás, nyilván az is nagyon fontos, de az emberek elsősorban most arról beszélnek, hogy lesz-e áram, lesz-e fűtés"

– mondta Simon Rita. A falvakban ez könnyebben megoldható, mert még sok helyen ott a kályha és be tudnak fűteni. Sokan tűzifavásárlásba kezdtek, és meg is nőtt a tűzifa iránti kereslet. Augusztusban az erdészet szerint több mint 162 ezer köbmétert értékesítettek a lakosság körében, ez sokkal több, mint ami tavaly volt.

"Az emberek készülnek a télre tűzifával, és sokan ezt a megoldást fogják választani, de az nagy kérdés, hogy mi lesz a közintézményekben vagy például a városokban olyan helyen, ahol nem lehet alternatív megoldást választani" – mondta, és hozzátette, Kijev polgármesterre már azt tanácsolta az embereknek, hogy spóroljanak, készüljenek fel meleg takarókkal, ruházattal arra, hogy sokkal hűvösebb lesz a lakásokban.

"Az emberek tartanak attól, hogy nem lesz a télen fűtés, és ez is bizonytalanságot gerjeszt" – mondta az InfoRádió tudósítója.

