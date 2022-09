Hongkongban letartóztattak egy zenészt, aki a brit himnuszt játszotta a királynő tiszteletére

Az esetről a londoni The Guardian című lap számolt be. Oliver Ma zenészt hétfő este fogták le a hongkongi brit konzulátus épületénél, ahol több százan gyűltek össze, hogy virágokkal és gyertyagyújtással róják le tiszteletüket az elhunyt királynő emléke előtt.

Az eseményen - amelyről több videofelvétel is felkerült a közösségi média oldalaira Ma tangóharmonikán eljátszotta a brit himnuszt, valamint a Hongkong korábbi, nem hivatalos "himnuszának" számító Dicsőség Hongkongnak című dalt, amely a 2019-es és 2020-as ellenzéki tüntetéseken is nagy népszerűségnek örvendett.

Az őrizetbe vétel hírét a hatóságok kedden megerősítették, hozzátéve, hogy a zenészt "lázítás és bujtogatás" miatt letartóztatták.

Past 8pm, people outside BCG chanted “Hong Kongers Add Oil” and sang a section of “Glory to Hong Kong” after a man began to play harmonica on the pavement across the consular building. pic.twitter.com/ufQ1DHuyGz — Xinqi Su 蘇昕琪 (@XinqiSu) September 19, 2022