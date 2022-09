Izjum felszabadult, Zelenszkij elnök azonnal odautazott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán ellátogatott az orosz megszállás alól felszabadított Harkiv megyei Izjum városba - jelentették ukrán hírportálok.

"Korábban, amikor felnéztünk, mindig a kék eget kerestük. Ma, amikor felnézünk, egyetlen dolgot keresünk: Ukrajna zászlaját.

És így lesz ez minden ukrán városban és faluban. Csak egy irányba haladunk: előre és a győzelem felé" - hangoztatta Zelenszkij az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Helyi beszámolók szerint robbanás hallatszott a beszéd alatt.

During Volodymyr Zelenskyy's speech in #Izium an explosion was heard, but the president of #Ukraine did not even interrupt his speech. pic.twitter.com/aJtEq0Dy6Z — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2022