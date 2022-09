Videón a vidámparki horror: 15 métert zuhantak a vendégek

India Pandzsáb államában, Mohaliban vasárnap megtörtént minden vidámparkba járó rémálma: a 15 méteres szabadesés-torony meghibásodott és az esés végén nem fékezett, ezért a rajta ülő 50 emberrel a földbe csapódott a korong – írja a 444.hu.

Legalább 16 ember, nők és gyermekek megsérültek, az alábbi videón látszik, hogy voltak, akik kirepültek az ülésből.

Az Insider szerint vasárnap estig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról, ám többen kórházba kerültek. Szemtanúk szerint a vásáron, ahol a torony működött, nem volt mentőautó.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022