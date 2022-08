Boris Johnson: csodáltam bátorságát – búcsúznak Mihail Gorbacsovtól a világ vezetői

Joe Biden amerikai elnök is részvétet nyilvánított a politikus családjának, úgy emlékezett Gorbacsovra, mint egy olyan férfira, akinek jövőképe igen figyelemreméltó volt – írja a BBC.

"Amikor hatalomra került, a hidegháború már majdnem 40 éve tartott, a kommunizmus pedig még hosszabb ideje, pusztító következményekkel" – fogalmazott Biden. Gorbacsov azonban a demokratikus reformok mellett a nukleáris leszerelés mellé állt.

"Ezek egy ritka vezető tettei voltak – egy olyan vezetőé, akinek volt képzelőereje, hogy meglássa: lehetséges egy másfajta jövő, és volt bátorsága kockáztatni egész karrierjét ennek elérése érdekében. Az eredmény egy biztonságosabb világ és emberek millióinak nagyobb szabadsága lett" – tette hozzá.

Az amerikai elnök szerint Gorbacsov "egy jobb világba vetett hitéből" mindenütt az emberek profitáltak.

További amerikai reakciók

A Szovjetunió reformokra kész vezetőjeként csodálta Arnold Schwarzenegger mindazt, amit Gorbacsov képviselt, amint arról Twitter-posztja tanúskodik.

"Eljutott egy szervezet csúcsára, és aztán volt annyi bölcsessége és bátorsága, hogy körülnézzen, és azt mondja:

Ez a rendszer nem működik, valakinek meg kell javítania. Ha nem nekem, akkor kinek? Ha nem most, akkor mikor?

Pontosan ezt tette a régi Szovjetunióban. Mindörökké úgy fognak rá emlékezni, mint egy hősre, aki lebontotta a kommunista rendszert, annak ellenére, hogy ez mit jelentett a saját hatalmára nézvést" – fogalmazott az egykori amerikai kormányzó.

A hollywoodi sztárból lett politikus hozzátette: Gorbacsov a történelem része, reméli, hogy azok, akiknek esélye van egy jobb világot örökül hagyni a következő generációknak, ugyanazokat a kérdéseket teszik majd fel, mint amelyeket ő.

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1 — Arnold (@Schwarzenegger) August 30, 2022

Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter szerint az európaiak és az oroszok is nagy hálával tartoznak Mihail Gorbacsovnak, az utolsó szovjet vezetőnek.

Kissinger a BBC Newsnight műsorába méltatta Gorbacsov "az emberiségnek tett nagyszerű szolgálatát".

Európa részvétet nyilvánít

Európa vezetői is megszólaltak a haláleset kapcsán: Emmanuel Macron francia elnök szerint Gorbacsov "az európai béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta közös történelmünket".

Michael Martin ír kormányfő a Twitteren fejezte ki részvétét, és üdvözölte Gorbacsov "elkötelezettségét a nyitottság, a reformok és a Nyugattal való hídépítés mellett".

Karl Nehammer osztrák kancellár azt mondta, hogy a 91 éves férfi "a vasfüggöny leomlása után Európában

a Kelet és Nyugat közötti közeledést alakította".

Mark Rutte holland miniszterelnök pedig egy "a történelemre óriási hatást gyakorló, bátor reformer" elvesztése miatti részvétét fejezte ki.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Twitteren reagált a halálhírre.

"Mihail Gorbacsov megbízható és elismert vezető volt. Kulcsfontosságú szerepet játszott a hidegháború befejezésében és a vasfüggöny lebontásában. Megnyitotta az utat a szabad Európa előtt. Ezt az örökséget nem fogjuk elfelejteni. Nyugodjon békében, Mihail Gorbacsov!" – írta.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

António Guterres ENSZ-főtitkár nyilatkozatban tisztelgett Mihail Gorbacsov, az "egyedülálló államférfi előtt, aki megváltoztatta a történelem menetét".

"Minden más személynél többet tett a hidegháború békés befejezéséért. A világ egy kiemelkedő globális vezetőt, elkötelezett multilateralistát, a béke fáradhatatlan szószólóját veszítette el"

– írta nyilatkozatában.

Boris Johnson leköszönő brit miniszterelnök szintén a Twitteren írt a politikus halála kapcsán.

"Szomorúan hallottam Gorbacsov halálhírét. Mindig is csodáltam azt a bátorságot és feddhetetlenséget, amellyel a hidegháborút békésen zárta le. Putyin ukrajnai agressziójának idején a szovjet társadalom megnyitása iránti fáradhatatlan elkötelezettsége mindannyiunk számára példaértékű marad" – írta.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Oroszország ellentmondásos vezetőt gyászol

Vlagyimir Putyin orosz elnök szűkszavú nyilatkozatban reagált Gorbacsov halálhírére.

"Putyin elnök mély részvétét fejezi ki Mihail Gorbacsov halála miatt" – idézte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét az Interfax orosz hírügynökség. Peszkov azt is elmondta, Putyin reggel küld részvéttáviratot Gorbacsov szerettei és barátai részére.

Az orosz lapok is Gorbacsov halálhírével vannak tele, ezek a politikus

hazai megítélésének ellentmondásosságára

hívták fel a figyelmet. A Komszomolszkaja Pravda bulvárlap szerint ő volt Oroszország egyik legvitatottabb politikusa.

"Egyes oroszok szerint ő hozta el nekünk a szabadságot, mások viszont azt válaszolnák, hogy ő vette el az országunkat" – írja a lap.

Az angol nyelvű Moscow Times szerint Gorbacsovot "csodálták a hidegháború befejezésében játszott szerepéért", ugyanakkor "megosztó figura volt otthon". A Gazeta.ru emlékeztet, hogy ő volt az egyetlen szovjet elnök, 1990 márciusától 1991 decemberéig volt hivatalban. A hírügynökség hozzáteszi, hogy ő volt a Szovjetunió Kommunista Pártja nagy hatalmú Központi Bizottságának utolsó főtitkára is.

