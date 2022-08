Bombabiztos buszmegálló segít túlélni Harkivban

Az Al Dzsazíra tudósítása szerint 25 bombabiztos buszmegállót létesítenek a kelet-ukrajnai városban. A nem túl tágas építményből kamerán keresztül követheti a bent tartózkodók, hogy mi történik az utcán: jó esetben, hogy mikor jön a busz, rosszabban, hogy meddig tart a légitámadás.

Az építmény nem túl tágas, de azért 50 ember elfér benne, még ülőhelyek is vannak.

These new bomb shelter bus stops in Ukraine's Kharkiv are designed to protect civilians from shelling ⤵️ pic.twitter.com/AX6VdNAhBv — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 27, 2022

Az arab hírtévé tudósítása felidézi, hogy nem olyan régen több ember meghalt, amikor egy buszmegállóba csapódott egy orosz lövedék.

The first bus stop shelter in which people can hide from the shelling was opened in #Kharkiv . pic.twitter.com/Qj11BCflkS — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2022

Közben szombaton a város történelmi központját érte támadás: a képek tanúsága szerin hatalmas krátert hagyott maga mögött a becsapódó lövedék.

Kharkiv, a Ukrainian city of one and a half million people, is only dozens of kilometers away from the front line.

The russians are shelling the city almost every day.

But they won't take it.

?@cheeseman_1985 pic.twitter.com/Vo9EzeapeC — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022