Arrébb olvadt az olasz–svájci határ, egy menedékházon vitatkoznak

Az Alpokban határvitát okozhat a felmelegedés. A Testa Grigia közelében az olasz–svájci határ egy vízelvezető mentén húzódik, ahol az olvadékvíz a hegység csúcsáról folyik le az egyik vagy a másik ország felé, írja a The Guardian.

A Theodul-gleccser visszahúzódása azonban azzal jár, hogy a vízgyűjtő a Guide del Cervino menedékház felé kúszik, amely a 3480 méter magas Testa Grigia csúcs közelében a látogatók kedvelt helye.

Titkos megállapodás született

A probléma 2018 óta terítéken van, és tavaly megállapodás is született a kérdésben. Ennek részletei azonban nem nyilvánosak. Amikor 1894-ben a menedékház megépült, a negyven ágyból és egy étkezőből álló "rifugio" olasz területen emelkedett.

Jelenleg azonban már kétharmada Svájchoz tartozik technikailag, mivel a vízelvezető az épület alá húzódik.

A kérdés azért került most ismét előtérbe, mert a menedékház a világ egyik legnagyobb síközpontjának csúcsán fekszik, néhány méterre tőle pedig egy felvonóállomást is magába foglaló, jelentős új fejlesztés épül.

Senki sem veszített állítólag

A tavaly novemberben Firenzében született megállapodás részleteire akkor derülhet csak fény, ha a svájci kormány jóváhagyja azt, ami 2023 előtt nem fog megtörténni.

"Megállapodtunk a különbség felosztásában" – mondta az egyezségről Alain Wicht, a svájci Swisstopo nemzeti térképészeti ügynökség vezető határőrizeti tisztviselője. Az ő feladata az Ausztriával, Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal és Liechtensteinnel közös, 1935 kilométeres határ mentén található 7000 határjelző tábla felügyelete. Wicht részt vett a tárgyalásokon, ahol mindkét fél engedményeket tett a megoldás érdekében. "Még ha egyik fél sem került ki győztesként, legalább senki sem veszített" - mondta enigmatikusan.

A Theodul-gleccser 1973 és 2010 közt

területének negyedét vesztette el,

ami arra kényszerítette a két országot, hogy 100 méteren rajzolják újra a határokat. Wicht szerint egyre többször fordul elő hasonló eset, ami nem ér politikai magaslatokba, mivel értéktelen a terület, amelyet érint - ez alól kivétel a mostani eset.

Nehéz a kompenzáció

Jean-Philippe Amstein, a Swisstopo korábbi vezetője szerint az ilyen helyzeteket egyenértékű terület felajánlásával szokták megoldani, de Svájcot nem érdekli egy gleccserfelület megszerzése, az olaszok pedig nem tudják őket kompenzálni.

Lucio Trucco, a menedékház vezetője úgy tudja, olasz terület maradt, felújítása ugyanakkor nem volt megoldható a viták miatt.

A munkálatok nem fejeződnek be időben a Klein Matterhorn hegy olasz oldalára tervezett új felvonó 2023 végére tervezett megnyitására. Jelenleg a lejtők csak a svájci Zermatt síközpontból közelíthetők meg. Ez a magashegyi régió még akkor is kitart havasan a síelők egyik utolsó menedékeként, amikor az alacsonyabban fekvő terepeken már nem lesz hó a klímaváltozás miatt - emiatt is értékelik olyan nagyra.

Nyitókép: Pixabay