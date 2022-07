Marburgvírus: ez tudható az ebola kuzinjáról, amely halálos áldozatokat szedett Ghánában

Láz, izomfájdalom, hasmenés és hányás, extrém esetekben pedig kivérzéssel járó halál: a vírus következtében már százak haltak meg Afrikában a BBC cikke szerint.

A vírus az ebola közeli rokona, unokatestvérének tekinthető, melyet 1967-ben fedeztek fel azt követően, hogy összesen 31 embert fertőzött meg egyidejűleg a németországi Marburgban és Frankfurtban, valamint a szerbiai Belgrádban. Közülük heten el is hunytak. A kitörést Afrikából beszállított majmokhoz kötötték.

Majom, denevér is terjeszti

Felfedezése óta már más állatfajokhoz is kapcsolták a vírus terjedését - emberről emberre olyan esetekben terjed, ha a fertőzöttek hosszasan töltöttek el időt olyan barlangokban vagy bányákban, amelyekben denevérek élnek.

Ghánában most először szembesülnek marburgkitöréssel,

de Kongóban, Kenyában, Dél-Afrikában, Ugandában és Zimbabwéban meg kellett már korábban küzdeni a vírussal. 2005-ben Angolában 300 ember halt bele a megbetegedésbe.

Európában ugyanakkor igen ritka az előfordulása, az elmúlt negyven évben mindössze egyetlen ember életét követelte a Marburg, illetve az USA-ban is egy áldozata volt a vírusnak, aki ugandai expedícióról tért haza otthonába.

Ezek a tünetek

A fertőzés lázzal, izomfájdalommal és erős fejfájással kezdődik, ezt követően vizes hasmenés, gyomorfájdalom, émelygés és hányás jelennek meg tünetként három nappal később.

"A betegek ebben a fázisban kísértetiesen kirajzolódó vonásokat, mélyen ülő szemeket, kifejezéstelen arcot és rendkívüli letargiát mutatnak"

- írja le a WHO. Sokan vérezni kezdenek testük különböző részein, majd 8-9 nappal az első tüneteket követően meg is halnak a vérveszteség és a sokk hatására. A halálozási arány átlagosan 50 százalékos, de a legfertőzőbb törzseknél akár 98 százalék is lehet.

A sperma és a vér hosszan fertőz

A vírust az egyiptomi gyümölcsdenevér mellett a zöld majmok és sertések is hordozhatják. Emberről emberre testnedvekkel és az azokkal szennyezett ruhaneművel terjed, felgyógyulást követően a vér vagy a sperma hónapokig fertőzhet. Oltás vagy kezelés a vírusra nem létezik, de gyógyszerek, vértranszfúzió valamint immunterápia elősegíthetik a gyógyulást. Kórházi körülmények közt

folyadékpótlással és vérpótlással lehetséges az állapot enyhítése.

A betegség megelőzésére az afrikaiaknak azt tanácsolják, kerüljék a vadon élő állatok húsának fogyasztását, valamint a kitörések érintette területen a sertésekkel való érintkezést is. A felgyógyult férfiaknak egy éven át óvszert kell használniuk, kivéve, ha már két spermamintájuk is negatív a vírusra. A vírusban elhunytakat temetőknek komoly higiéniai előírásokat kell betartania.

Nyitókép: Wikipédia/CDC/Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D