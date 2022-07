Szakértő: egész Európa megérezné, ha a németek nem kapnának már orosz gázt

Elindult az Északi Áramlat-1 gázvezeték úgynevezett tervezett karbantartása, ami előre bejelentett és egyeztetett művelet, minden évben esedékes, és tíz napig tart. Mivel azonban korábban a Gazprom korlátozta a szállításokat, ezért a német politika, például Robert Haebeck gazdasági miniszter attól tart, hogy a karbantartási időszak végével Oroszország nem fogja visszaállítani a szállításokat.

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője szerint a jelenlegi helyzetben a politikai feszültségek miatt lényegében semmi sem zárható ki.

"A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Oroszország, ha korlátozott mennyiséggel is, de újra fogja kezdeni a gázszállításokat a karbantartásokat követően. Egyrészt azért, mert a technikai probléma, amire hivatkozott, már elhárult, és a másik, talán nyomósabb érv, hogy Oroszországnak gazdaságilag nem érdeke teljesen megszüntetni az Európába irányuló gázszállításait, mivel jelentős árbevételektől eshetne el" - fejtette ki a szakértő. Moszkva ugyanis máshová nem tudná eladni ezt a mennyiséget, rövidtávon nem képes ezt átcsoportosítani más régiókba.

Mi történne, ha Oroszország mégis elzárná a gázcsapot? Ez azért fontos kérdés, mert Németország a gázigényének jelentős részét orosz importból fedezi, és rövid távon nem állnak rendelkezésre olyan helyettesítési lehetőségek, amelyekkel a teljes mennyiség pótolható lenne. Hortay Olivér szerint alighanem ez okozza azt a nagy félelmet is, ami a német és az európai politikai vezetők nyilatkozataiból is kiolvasható, és amit egyébként a gazdaság szereplőinek a nyilatkozatai is alátámasztanak.

"Az elmúlt hetekben a nagy német kutatóintézetek többsége visszafogta Németország növekedési kilátásait az áremelkedés miatt is, és a legtöbb kutatóintézet azt is nyilatkozta, hogy a szállítások teljes leállítása rövid időn belül recesszióba taszítaná a német gazdaságot, mert egyszerűen nem lenne elegendő földgáz ahhoz, hogy az ipari igények elláthatók legyenek.

Ennek az lenne a következménye, hogy üzemeket ideiglenesen vagy akár végleg be kellene zárni, ami óriási sokkhatást jelentene Németország gazdaságára"

– hangsúlyozta a szakértő.

Hortay Olivér szerint ezt egész Európa megérezné az európai energiapiaci árak növekedésén keresztül. A német gázhiány szinte valamennyi tagállam gázpiacára begyűrűzne, mivel az az egyes tagállami piacok nagyon szorosan összekapcsoltan működnek. Emellett a gazdasági problémák is éreztetnék hatásukat, mivel a gazdasági rendszer is szorosan összekapcsolt, így azok is komoly negatív hatásokat eredményeznének Európa egész gazdaságában.

