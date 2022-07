„Ellopott” ukrán gabona: Moszkva cáfol, Kijev elkobozná

Több ezer tonna gabonát szállított az az orosz felségjel alatt közlekedő hajó, amelyet a fekete tengeri Karaszu kikötőjében tartanak fogva, vizsgálat alatt a hatóságok Törökországban – amint azt az Infostart is megírta korábban, feltételezések szerint ellopott rakományát Ukrajnából hozták az oroszok.

A vámhatóság fellépése azután történt, hogy az ukránok arról beszéltek: a Zsibek Zsoly 7000 tonna gabonát visz ki illegálisan Berdjanszkból. A hajó a kikötőn kívül vár a vizsgálat lezárultára a The Guardian cikke szerint.

Moszkva cáfol

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette, hogy a hajó orosz zászló alatt közlekedik, de úgy tűnt, hogy szeretné elhárítani a felelősséget.

"A hajó orosz zászló alatt közlekedik, de szerintem Kazahsztáné, a rakományt Észtország és Törökország közötti szerződés alapján szállították"

– mondta Lavrov újságíróknak.

Kijev ezzel szemben azzal vádolja Oroszországot, hogy a megszállt ukrán területről gabonát lop el, majd azt a nemzetközi piacokon értékesíti. A Zsibek Zsoly ügye új megvilágításba helyezte a lopásról szóló állításokat és érzékeny helyzetbe hozta a török kormányt, amely továbbra is közvetítő szerepre törekszik Moszkva és Kijev között élelmiszerellátási kérdésekben.

De el is árulta magát

Növeli az ellentmondást, hogy a Zsibek Zsoly útjának kezdetét a megszállt zaporizzsjai területről, ahol Berdjanszk kikötője is fekszik, a Moszkva által kinevezett vezető büszkén jelentette be. Úgy fogalmazott, ez az első kereskedelmi hajó, amely a háború kezdete óta az orosz ellenőrzés alatt álló kikötőkből szállítmányokat visz ki. Ezután írtak az ukránok Törökországnak arról, hogy

illegális gabonakivitel történik.

Arra kérték, ellenőrizzék a hajót, vegyenek gabonamintát.

Az ukránok az elkobzásban reménykednek

Vaszil Bodnar, Ukrajna törökországi nagykövete reméli, hogy elkobozzák a gabonát: arról számolt be, hogy együttműködnek a török féllel. A gabona eredetének azonosítása azonban továbbra is nehézségekbe ütközik. Az oroszok által kinevezett adminisztrációk a megszállt területeken is azt állítják, hogy a helyi gazdákkal együttműködve dolgoznak azon, hogy a gabonát a világpiacra juttassák.

