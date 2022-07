Sydney-t elöntötte a víz – videók

Több ezer embert szólítottak fel otthonaik elhagyására hétfőn Sydney hatóságai, miután a három napja tartó súlyos esőzések nyomán a megduzzadt folyók nagy földterületeket öntöttek el.

Carlene York, az állami katasztrófavédelmi szolgálat egyik tisztségviselője a gátak túlcsordulására figyelmeztetett. A szolgálat egyébként összesen mintegy 32 ezer ember figyelmét hívta fel a veszélyre Új-Dél-Wales államban, ahol az előrejelzések szerint az özönvízszerű esőzések még legalább 24 órán át folytatódhatnak.

Nagy mennyiségű víz ömlött ki a nyomás alatt álló Warragamba-gátnál, amely a város nagy részét ivóvízzel látja el.

A mentőszolgálatok azt közölték, hogy vasárnap este óta több mint 80 embernek nyújtottak segítséget.

Hétfő reggelre a folyó iszapbarna vize tóvá változtatott egy nagy területet Sydney délnyugati külvárosában, Camdenben.

VIDEO: Flooding in Chipping Norton, a suburb in Australia's Sydney on Monday.



Thousands of people in Sydney have been ordered to evacuate by Australia's emergency services

A televíziós felvételeken utak tűntek el a víz alatt, és lakókocsik álltak a vízben, amelyek közül legalább egy az oldalára borult.

Sydney partjainál a mentők egy 150 méter hosszú teherhajón próbálnak segíteni, amelynek fedélzetén a legénység 21 tagja tartózkodik, ám a mentést egyelőre biztonsági okokból elhalasztották.

Absolutely insane flooding on Cowpasture Road heading to Horsley Drive in Sydney's southwest.



Lived there for 20 years and have never seen anything like this. #sydneyfloods pic.twitter.com/bPLYUV0St6 — Paul Brescia (@pwbrescia) July 4, 2022

Ausztrália keleti partvidékét az elmúlt 18 hónapban többször is elöntötte az árvíz.

Thousands of people in Sydney are evacuating their homes as torrential rain and major flooding hits Australia's largest city.

Márciusban a heves viharok okozta árvíz pusztított Sydney nyugati részén, többen meghaltak.

A tudósok szerint a bolygó felmelegedésével nő a légkör több vízgőztartalma, ami növeli a heves esőzések kockázatát. Ez a csapadék, más tényezőkkel, például a területrendezéssel együtt, egyre több árvíz kialakulásáért felelős.

A 2021. márciusi sydney-i árvizekről szóló kutatás szerint a 21. század végére 80 százalékkal gyakrabban fordulnak majd elő hasonló események a város környékén – mondta Kimberley Reid, a Melbourne-i Monash Egyetem légkörkutatója.

Nyitókép: MTI/AP/Mark Baker