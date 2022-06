Kína: öt évig maradhat a zéró Covid?

A Kínai Kommunista Párt pekingi titkára, Caj Csi szavait tette közzé az interneten a Beijing Daily arról, hogy még évekig kell a kínaiaknak a zéró Covid szabályai szerint élniük."A következő öt évben Peking rendületlenül meg fogja ragadni a járványmegelőzés és -ellenőrzés normalizálását", szólt az eredeti szöveg a The Guardian cikke szerint.

Ezt később az állami médiahálózatban tartozó lapok is megosztották, valamint a Weibón, a kínai közösségi oldalon is terjedni kezdett a hír – de az öt évre vonatkozó szöveget, valamint az ehhez kapcsolódó "a következő öt évben" Weibo-hashtaget is törölték.

A CNN később áttekintette a teljes beszédet, és bár a Beijing Daily közzétett idézete félrevezető volt, Cai hosszasan tárgyalta a zéró Covid fenntartásának lehetőségét a fővárosban a következő ötéves időszakban.

Az érvényben maradó járványügyi ellenőrzések közé tartoznak a rutin PCR-vizsgálatok, a szigorú belépési szabályok, a lakónegyedekben és nyilvános helyszíneken végzett rendszeres egészségügyi ellenőrzések, valamint a Pekingbe belépő és onnan távozó emberek szigorú megfigyelése és tesztelése – idézte Cai szavait az állami média.

A bejelentés érthető módon nagy felhördülést okozott az interneten.

"Újra kell gondolnom, hogy továbbra is Pekingben maradjak-e hosszú távon" – írta egy felhasználó a Weibo-n, Kína Twitter-szerű platformján. "A következő öt évben... akkor mi értelme még egyáltalán életben lenni?" - tette fel a kérdést egy másik felhasználó.

A kínai hatóságok Hszi Csin-ping elnök irányításával többször elkötelezték az országot a zéró Covid mellett annak ellenére, hogy a világ többi része az együttélés vagy az enyhítés útját választja. Hszi utasította a hatóságokat, hogy ezt hozzák egyensúlyba a gazdasági növekedéssel, mivel a kiszámíthatatlan intézkedések nem tetszenek a helyieknek.

Nem fenntartható már a zéró Covid

A hatóságok nem nyilatkoztak arról, miért tűnt el az ötéves kitétel a posztból: lehetséges, hogy az csak sztenderd kormányzati kommunikációs fordulatként maradt benne, de az is előfordulhat, hogy tévesen idézték. A zéró Covid hasznos volt a járvány korai szakaszában, de az omikron mellett már nem tűnik fenntartható iránynak.

Ez vezetett hosszú és kilátástalan lezáráshoz Sanghajban, valamint komoly utazási korlátozásokhoz Pekingben, ahol most indult újra az iskolai jelenléti oktatás.

Sanghajban március óta most hétvégén nem találtak először új fertőzötteket, a lezárások vagy utazási korlátozások veszélye azonban továbbra is fennáll. A múlt héten Sencsen egy negyedét és több lakóházát zárták le, miután egyetlen esetet találtak. Vasárnap kiterjesztették a zárlatot a szórakozóhelyekre és parkokra, mivel az esetek száma tucatnyira emelkedett.

Kína továbbra is teljes közösségeket és városokat zár le néhány Covid-eset miatt. Az ország Nemzeti Egészségügyi Bizottsága szerint Kínában vasárnap 23 helyileg terjedő Covid-19-kitörést jelentettek országszerte.

A lezárások ártanak a gazdaságnak és megemelték a munkanélküliséget: májusban a 16-24 évesek munkanélküliségi rátája rekordmagasságot, 18,4 százalékot ért el. Alternatív időpontok Nicholas Burns, az Egyesült Államok kínai nagykövete a Brookings Institution online rendezvényén június 16-án azt mondta, hogy a kínai kormány jelzései alapján arra számít, hogy Kína fenntartja a zéró Covid politikát "2023 első hónapjaiig".

