Hetek óta először: orosz támadások kijevi kerületek ellen - képek

"Az orosz erők nemrég még a város 70 százalékát tartották ellenőrzésük alatt, de az elmúlt két napban visszaszorítottuk őket" - jelentette ki Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó vasárnap.

Egyúttal "rendkívül nehéznek" minősítette a szeverodonyecki helyzetet, s hozzátette, hogy a harcokban az itt található Azot vegyi üzem is megrongálódott.

Elmondta továbbá, hogy rakétatámadás érte Liszicsanszkot is.

Szombaton Hajdaj azt mondta: a mostaninál több nagy hatótávolságú fegyverre van szükségük az ukrán erőknek ahhoz, hogy az orosz tüzérséget tartósan távol tudják tartani.

Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegramon pedig emlékeztetett arra, hogy hetek óta a vasárnapi az első ilyen jellegű támadás Kijev ellen. Az Al-Dzsazíra és a Kyiv Independent szerint Klicsko azt mondta, az infrastruktúrát érték a rakétacsapások, amelyeknek nincsenek halálos áldozatai, de legalább egy embert kórházban ápolnak.

Kyiv’s left bank in smoke after Russia hits the capital with five missiles. pic.twitter.com/tgsIWhoi9I — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) June 5, 2022

Vasárnap a kijevi régió katonai kormányzata arról is beszámolt, hogy orosz rakétát lőtt le vasárnap Ukrajna légvédelmi rendszere a Kijevtől délre fekvő Obuhiv terület felett. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok és nem keletkeztek károk - írta a CNN.

A Kyiv Independent szerint a légierő azt közölte, hogy a Kijev felé tartó rakétákat az oroszok a Kaszpi-tengerről lőtték ki. Megerősítették, hogy egyet lelőtt a légvédelem.

⚡️Air Force: Russia launched several missiles toward Kyiv from Caspian Sea.



The Air Force said it had downed 1 cruise missile. Kyiv Mayor Vitalii Klitschko earlier reported that 1 person was injured by the June 5 attack that hit infrastructure in Kyiv.



?Ukraine's Air Force pic.twitter.com/gkKSMQG1NC — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 5, 2022