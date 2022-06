Puma vackolta be magát egy középiskolai osztályterembe

Betévedt egy kaliforniai középiskola egyik osztálytermébe egy puma, amire végül egy íróasztal alatt összegömbölyödve találtak rá – írja az Independent cikke alapján a Noizz.hu.

A fiatal állatot a Pescadero középiskola dolgozói fedezték fel, amikor a szerda reggeli nyitásra készültek, ismertette a San Mateo megyei seriffhivatal. A rend őrei hozzátették: egy dolgozó vagy diák sem került veszélybe.

A rendőrök megpróbálták kiengedni a pumát, de az ijedtnek tűnt állat nem akaródzott elhagyni a bútorok nyújtotta védelmet, így végül a seriffhivatal úgy döntött, hogy a tanítási napra a teremben maradhat. Közlésük szerint az iskolában az órákat a szokott módon megtartották, csak az érintett termet nem használták.

