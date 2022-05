Egyelőre rejtély, hogyan terjed most ilyen ütemben a majomhimlő

A hatóságok azt még nem tudták megmondani, hogyan fertőződött meg a beteg, de a férfi szerintük nem jelent közegészségügyi kockázatot. A hivatalos közlemény szerint az érintettet Nyugat-Afrikából származó majomhimlő fertőzte meg, amely a korábbi esetek alapján enyhébb lefolyásúnak számít. A CNN cikke szerint kontaktkutatást már megkezdték, megvizsgálják és figyelmeztetik a férfival kapcsolatba került embereket.

A kanadai hatóságok szerint az országban nincsenek ismert majomhimlős esetek, Nagy-Britanniában, Portugáliában és Spanyolországban ugyanakkor több érintettnél is igazolták a betegséget, jellemzően olyan férfiaknál, akik egymással létesítenek szexuális kapcsolatot. Amerikában ez az első idei majomhimlős eset: tavaly két fertőzöttet találtak az országban, ők mindketten nigériai utazás után betegedtek meg.

Szokatlanul sok eset jelentkezik

A majomhimlő lázzal és kiütésekkel járó megbetegedés, amelynek lefolyása alapvetően enyhe, de a kongói fajtának 10 százalékos a halálozási aránya – ezért van jelentősége annak, hogy az eddigi eseteket a nyugat-afrikai kládba tartozó vírus okozta, melynek halálozási rátája csak egyszázalékos.

Nagy-Britanniában, ahol az első kilenc megbetegedést felfedezték, korábban nagyon kevés eset fordult elő, a mostani kitörés előtt összesen nyolcat azonosítottak. Portugáliában és Spanyolországban korábban nem fordult még elő a megbetegedés – a mostani számok tehát szokatlanul magasak, mutat rá a Reuters cikke.

Az átvitel módja a kérdéses

A vírus szoros kapcsolat esetén sokadosik, állatról is átléphet emberre, és ritkábban emberek közt is képes terjedni. Először majmokban mutatták ki 1958-ban, innen is kapta nevét – ma azonban inkább már rágcsálókban mutatják ki.

A mostani eseteknél az átvitel módja jelenti a legnagyobb rejtélyt, ugyanis

bár az első azonosított eset egy Nigériából hazatért személy volt, a későbbieket nem tudják kapcsolatba hozni egymással.

Ez azt is jelentheti, hogy sokkal szélesebb körben zajlik a terjedés, csak nem minden esetet jelentenek.

A kutatók most a vírus szekvenálásával igyekeznek kideríteni, hogy a példák összeköthetők-e: ennek oka, hogy az eddigi esetek jellemzően homo- vagy biszexuális férfiak körében fordultak elő. Az említett csoportokba tartozókat figyelmeztették a fokozott óvatosságra.

Azt, hogy miért épp most jelent meg ennyi majomhimlős eset, magyarázhatja, hogy feloldották a koronavírussal kapcsolatos korlátozások nagy részét.

A majomhimlő a feketehimlő víruscsaládjába tartozik. 1980-ra a feketehimlőt sikerült oltás segítségével eltörölni, ez a vakcina a majomhimlő ellen is immunitást nyújtott. Az oltási kampányok visszaesésének hatására jelenhettek meg ismét nagyobb számban a majomhimlős esetek.

Nyitókép: Jepayona Delita/Future Publishing via Getty Images