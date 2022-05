Óriási támogatás és hitel jöhet Brüsszelből - itt az EU energiaügyi- és hadiipari csomagja

A REPowerEU nevű, közös európai tervre vonatkozó javaslat célja a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiafelhasználás elérése - közölte az Európai Bizottság elnöke. A részleteket is ismertető közlemény szerint az energiamegtakarítás a leggyorsabb és legolcsóbb módja a jelenlegi energiaválság kezelésének. Ezért az EU 2030-ra vonatkozó energiahatékonysági célját 9 százalékról 13 százalékra emeli, valamint 40 százalékról 45 százalékra növeli az EU megújuló energiáira vonatkozó 2030-as célértéket - jelentette be.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagokat három módon lehetséges elmondása szerint helyettesíteni:

A keresleti oldalon energiamegtakarítással.

A kínálati oldalon az energiaimport diverzifikálásával és

a fosszilis tüzelőanyagokról és a tiszta energiára való átállás felgyorsításával.

Ursula von der Leyen emlékeztetett: az Európai Zöld Megállapodás célrendszerét már elfogadták, a REPowerEU csomagban ennek kibővítésére, a végrehajtás felgyorsítására is tesznek lépéseket, egyfajta "turbót" kap a Green Deal.

A csomag intézkedései között említette az EB-elnök a fenti változások (2030-as célértékek) mellett, hogy például

gyorsítsák fel a megújuló energiaforrásokra és a kapcsolódó infrastruktúrákra (például a hálózatokra) vonatkozó engedélyezési eljárásokat.

2025-ig a kereskedelmi és középületek tetejére kerüljenek napelemek, 2029-ig pedig az új lakóépületek már csak napelemes tetővel épüljenek.

Az EU 27-ek vezetői már korábban megállapodtak abban, hogy lesz közös földgáz-, cseppfolyós földgáz- (LNG-) és hidrogénbeszerzés. REPowerEU-tervben egy operatív előrelépési utat javasolnak közös beszerzési mechanizmussal és a szállító országok közös megszólításával.

Mindehhez hatalmas beruházásokra és reformokra lesz szükség. A célok elérésére a REPowerEU-tervvel

közel 300 milliárd eurót kívánnak mozgósítani, ebből körülbelül 72 milliárd eurónyi támogatás és 225 milliárd euró hitel.

A támogatható beruházások között szerepel

az orosz forrástól való függetlenedéshez most még hiányzó földgáz- és LNG-vezetékek megépítése (erre akár 10 milliárd eurót is költene az EB), valamint

akár 2 milliárd euró értékben az olajinfrastruktúrára fordított beruházások az orosz olajszállítástól való függetlenedés céljából.

A finanszírozás többi részét a tiszta energiára való átállás felgyorsítására és mértékének növelésére fordítanák. Uniós lépés a hadiipari fejlesztésekért Ursula von der Leyen beszélt arról is, hogy a katonai védekezésre fordított költségek növelése az ukrajnai háború tükrében elengedhetetlen. Mint mondta, a tagállamok már bejelentettek egy 200 milliárd eurós, a következő években megvalósuló új fejlesztéseket tartalmazó csomagot, de emellett az EB-elnök szerint arra is szükség van, hogy ezeket a fejlesztéseket összehangolják, illetve hogy az EU és a NATO által is ismert hiányosságokat mielőbb pótolják. Lesz ezért egy közös uniós hadiipari beszerzési csomag, mondván, ez költséghatékonyabb és egységesebbé is teszi az uniós védelmi arzenált. Azonnali hatállyal felállítanak egy munkacsoportot a tagállamok utánpótlási és beszerzési igényeinek összehangolására. A közös beszerzéshez pénzügyi ösztönző eszköz is társul majd a bejelentés szerint. Őszre pedig a tervek szerint rendeletjavaslat készül annak biztosítására, hogy a közös beszerzések teljes áfamentességet élvezzenek.

Ursula von der Leyen további tervként említette, hogy új, 9 milliárd eurós, makroszintű pénzügyi támogatási csomagot nyújtana az EU Ukrajnának az eddigi segítségen felül, még idén. A program a bejelentés szerint olyan kulcsfontosságú reformokkal foglalkozna, mint

a korrupcióellenesség, a közigazgatási kapacitás, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége.

Emellett a lépések igazodnának a zöld és a digitális átmenet uniós céljaihoz is.

Az EB terveiben szerepel az ukrajnai újjáépítésben való részvétel is. Ezt egyelőre úgy képzelik el, hogy egy újjáépítési platformot hoznának létre, amelyet az Európai Bizottság és Ukrajna közösen vezetne, és amelybe a tagállamok mellett különféle szervezetek, cégek is betársulhatnak felajánlásokkal. A cél az lenne, hogy összehangolják a lépéseket a hatékonyság növelése érdekében.

