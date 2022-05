Kijött egy videó arról, hogyan adják meg magukat az azovsztali harcosok

Több hullámban távoznak az oroszország által neonácinak titulált Azov ezred fegyveresei és ukrán katonák a körbezárt mariupoli Azovsztal acélműből. Egy ilyen esetről adott ki videót az orosz védelmi minisztérium a Twitteren.

Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában 694 fegyveres adta meg magát, összesen pedig 959. A sérülteket sürgős orvosi ellátásban részesítik.

