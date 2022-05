Szárazföldi erői harmadát elvesztette Oroszország

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint Oroszország „valószínűleg szárazföldi erőinek egyharmadát” veszíthette el a háború kezdete óta. Hozzáteszik, hogy a Donbászban végrehajtott orosz offenzíva „veszített lendületéből” – írja a Telex.

A minisztérium szerint Oroszországnak „nem sikerült jelentős területi nyereségeket elérnie”. A britek hírszerzése úgy látja, hogy az oroszokat egyre jobban korlátozza a gyenge harci morál, az alulteljesítő hatékonyság és a „leromlott képességek”.

Megállapítják, hogy „Oroszország nem valószínű, hogy drámai módon felgyorsítaná előrehaladási ütemét a következő 30 napban”.

