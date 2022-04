A szlovákok pénzt kérnek Brüsszeltől az ukránoknak küldött adományfegyverekért

A visszatérítés végleges összege és időpontja az uniós tagállamoktól beérkező kérelmek számától és az igényelt összegek nagyságától is függ. Hogy mekkora pénzösszeget kap végül Szlovákia, egyelőre nem tudni. Azt viszont igen, hogy az ukránok igényt tartanak a Zuzana nevű önjáró lövegekre is. Ez egy páncélozott járműre szerelt ágyú, amely nagy távolságra, akár negyven kilométerre is el tud lőni. A védelmi tárca már tárgyal arról, hogy ezeket a hadi eszközöket, hogyan juttatják el Ukrajnába.

Minderről Ivan Korčok szlovák külügyminiszter tájékoztatott, azzal kiegészítve, hogy az Európai Unió másfél milliárd eurót különített el a katonai segélyek megtérítésére, ami a diplomáciai vezető szerint jó hír Szlovákiának. Arra a kérdésre, hogy Pozsony a vadászgépeit is átadja-e keleti szomszédjának, Korčok nem tudott válaszolni, ugyanakkor beismerte, hogy a MIG-29-es vadászgépek használhatatlanná válnak, azok karbantartását ugyanis orosz szakemberek végzik, akik most elhagyják Szlovákiát.

Nem mindenki osztja azonban a külügyminiszter véleményét. Juraj Blanár, az ellenzéki Smer párt képviselője nem támogatja a haditechnikák elajándékozását, ahogy azok eladását sem. A MIG-ekről azt állítja, hogy azok továbbra is bevetésre készek, és fontos, hogy szükség esetén megvédjék a szlovák légteret. Ivan Korčok szerint

a Smer kijelentései azt bizonyítják, hogy jobban szeretnék, ha Ukrajna helyett Oroszország lenne Szlovákia szomszédja.

Zuzana Čaputová államfő a harcászatin kívül másfajta segítségről beszélt. Közölte, hogy három törvényszéki technikus, egy antropológus és három igazságügyi orvosszakértő érkezett Ukrajnába annak érdekében, hogy segítsenek az ukrán ügyészségnek a háborús bűnök kivizsgálásához szükséges bizonyítékok dokumentálásában.

„A Bucsából érkező elborzasztó felvételek láttán azonnal felajánlottam Volodimír Zelenszkij ukrán elnöknek a segítségnyújtás ezen formáját.

Ez egy nagyon fontos része annak a folyamatnak, melynek végén megszülethet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság döntése” – mondta a köztársasági elnök. Čaputová történelminek nevezte, hogy Szlovákia 1993-as függetlenedése óta, először segít így egy szomszédos orzságnak.

