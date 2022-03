Kiengedték az elfogott bolgár exkormányfőt

A bTV helyi tévécsatorna szerint a politikus úgy nyilatkozott, hogy semmilyen vádat nem emeltek ellene. Elhagyhatta a fogdát Vladiszlav Goranov korábbi pénzügyminiszter és Szevdalina Arnaudova, Boriszov sajtótitkára is. Az ügyészség szóvivője azt mondta, még folyik a vizsgálat, de a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá, hogy bűncselekmény történt, és ezért törvényellenes lenne vádat emelni ellenük.

Bojko Boriszovot és társait csütörtök este vették őrizetbe, miután az Európai Ügyészség 120 bolgár ügyben folytatott vizsgálatot

uniós források felhasználásával kapcsolatban.

Az ügyészség viszont pénteken arról számolt be, hogy a rendőrség nem az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó ügyben, hanem zsarolás gyanúja miatt vette őrizetbe Boriszovot.

A vádhatóság Kiril Petkov jelenlegi kormányfőt is meghallgatta, aki arról számolt be: szerdán tájékoztatta Laura Codruta Kövesi uniós főügyészt, hogy Vaszil Bozskov szökésben lévő szerencsejáték-mágnás nyíltan zsarolással vádolta meg a volt miniszterelnököt. Bozskovot adócsalással és zsarolással is vádolják, de elmenekült az országból. Azt állítja viszont, hogy 60 millió levát (11,5 milliárd forint) fizetett Boriszovnak és Goranovnak. Utóbbiak tagadják, hogy bármi törvénybe ütközőt tettek volna.

Boriszov 2009-től 2013-ig, majd 2014-től 2017 januárjáig, s végül harmadszor 2017 tavaszától 2021 májusáig volt Bulgária miniszterelnöke, de jelenleg is ő a legutóbbi választásokon ellenzékbe kényszerült, jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt elnöke. A GERB szerint Boriszov őrizetbe vétele politikai elnyomás, a párt egyúttal előre hozott választások kiírására szólított fel.

Nyitókép: Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozójára 2020. február 21-én. MTI/EPA/AFP/Ludovic Marin