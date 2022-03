9/11 kitervelői megúszhatják a halálbüntetést

Khalid Sheikh Mohammed és négy társa bűnösnek vallhatja magát cserébe azért, hogy biztosan ne halálbüntetésre ítéljék őket, értesült a New York Times. A vádlottak ügye 2008 óta húzódik, akkor vádolták meg őket hivatalosan a New York-i ikertornyoknál, a washingtoni Pentagonnál és a pennsylvaniai Shanksville-ben egy mezőnél elkövetett, közel 3000 ember meggyilkolásához vezető terrortámadások kitervelésével vagy logisztikai támogatásával.

A Guantánamóban kifejezetten a terroristagyanúsítottak számára létrehozott, úgynevezett katonai bizottságok már több mint egy évtizede folytatják a tárgyalás előtti eljárásokat, amelyek folyamatosan technikai és etikai vitákba fulladtak. Ezek közül a legfontosabb vita arról szól, hogy a vádlottak tárgyalásai lehetnek-e tisztességesek azok után, hogy korábban kínzásnak tették ki őket.

Ők a gyanúsítottak

Az öt vádlottat a következőkkel gyanúsítják:

Khalid Sheikh Mohammed saját bevallása szerint 9/11 kitervelője volt,

Walidbin Attash a 19 gépeltérítő közül kettőt segített kiképezni

Ramzibin al-Shibh-et a támadás logisztikai szervezésével vádolják

Mustafa Ahmad al-Hawsawi állítólag a finanszírozást szervezte,

illetve a vádlottak közt van Mohammed unokaöccse, Ammar al-Baluchi is.

Kínps részletek derültek ki kínzásukról

Mind az ötüket kínzásoknak vetették alá fogva tartásuk ideje alatt. Mohammedet például 183 alkalommal vetették alá vízzel történő fojtogatásnak, úgynevezett waterboardingnak. A Baluchit érintő, Kabul mellett elkövetett kínzások kegyetlen részleteire egy friss bírósági beadvány derített fényt. A CIA főfelügyelőjének hivatalos jelentése beszámolt arról, hogy a fogvatartottat az új "kihallgatótanoncok" kiképzésének egyik formájaként

többször nekicsapták egy rétegelt lemezfalnak.

A bűnösségéről szóló tárgyalások még jó ideig eltarthatnak, az esetleges alku a vádlottak mellett Guantánamo jövőjére is kihatnak.

Maradnának Guantánamóban

A foglyok közös beadványban felvetett egyik legfontosabb követelése az, hogy büntetésük teljes tartamát Guantánamón, a 9/11 után a kubai amerikai haditengerészeti támaszponton létrehozott katonai börtönben tölthessék le.

Itt együtt imádkozhatnak és étkezhetnek a táborban - ezek olyan kiváltságok, amelyeket megtagadnának tőlük, ha az Egyesült Államok szigorúan őrzött börtönöeibe szállítják őket, ahol a magánzárka a norma.

Ez azt jelentené, hogy Guantánamo még évtizedekig működni fog, mivel a vádlottak közül több is biztosan tényleges életfogytiglant kap. Joe Biden - és korábban Barack Obama is - arról beszélt, hogy szeretné a börtönt bezáratni. A vádalku a terrorcselekmények áldozatainak családját is érzékenyen érintheti, közülük ugyanis sokan követelik a halálbüntetést az elkövetőkre.

Nyitókép: Neville Elder/Corbis/Getty Images