Tömegsírba temettek 67 halottat Kijev közelében – videó

Az orosz csapatokkal vívott heves harcok után tömegsírba temettek 67 embert a Kijev melletti Bucsa városban.

Az Unian ukrán hírügynökség által erről közzétett videón látható, amint holttestekkel teli fekete műanyagzsákokat pakolnak le egy teherautóról és helyezik el őket egy nagy gödörbe. A videón a háttérben egy templom látható.

A halottak egy részét nem sikerült azonosítani – idéznek ukrán hírportálok egy orvost.

A Kijevtől északnyugatra fekvő városban lakóházakat romboltak le becsapódó lövedékek.

