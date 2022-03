Már a nyugati-ukrajnai Lvivet bombázzák – a háború éjszakai történései

Robbanások zaját lehetett hallani vasárnapra virradóra a nyugat-ukrajnai Lvivben.

Sajtójelentések szerint több rakéta csapódott be a városban.

A robbanásokat 80 km-rel arrébb, Lengyelországban is hallani lehetett a dpa német hírügynökség lengyel-ukrán határon található Przemyslben lévő egyik tudósítója szerint.

Az ukrán hírszerzés szombat este a korábbi közlését pontosítva arról számolt be, hogy a Kijev régióban található Peremohából indult civil konvoj, amelyet tűz alá vettek az orosz csapatok, nem egy humanitárius folyosón haladt át.

A hírszerzés eredetileg azt közölte, hogy a járműoszlop egy Oroszországgal egyeztetett humanitárius folyosón haladt, amikor tűz alá vették. Most ezt a közlést azzal helyesbítette, hogy a konvoj a hatóságokkal nem egyeztetve indult útnak.

"Ez roppant veszélyes, mert a megszálló erők kegyetlenül megsemmisítik a civil lakosságot - áll az ukrán hírszerzés közleményében. - Felszólítjuk a civil lakosságot, hogy kövesse a kimenekítési útvonalakkal kapcsolatos hivatalos információkat és csak biztonságos útvonalakat használjon."

A támadásban heten meghaltak, köztük egy gyermek. A sebesültek számát nem tudni.

A támadást követően az orosz csapatok visszafordították a járműveket Peremohába, ahonnan azóta sem távozhattak a civilek - közölte a hírszerzés.

A Reuters hírügynökség aláhúzta, hogy nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést, és egyelőre az orosz fél sem reagált.

Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta tagadja, hogy civileket venne célba.

Ukrajna többször megvádolta Oroszországot, hogy akadályozza a civilek evakuálására irányuló erőfeszítéseket azzal, hogy nem tartja be a tűzszüneti megállapodásokat, és polgári célpontokra lő.

Az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta ezrek rekedtek a fronton, és mintegy 2,5 millióan menekültek el az országból.

Az orosz csapatok továbbra is Mariupol elfoglalására összpontosítanak - közölte vasárnapra virradóra az ukrán vezérkar Facebookon közzé tett jelentésében.

Az oroszbarát szeparatistáknak az orosz hadsereg segítségével sikerült betörniük a város külső kerületeibe. Ezt az ukrán hadsereg és az orosz védelmi tárca is megerősítette.

Szombat reggel készült műholdfelvételek alapján nagy pusztítást végeztek az orosz erők a civil infrastruktúrában Mariupolban - tájékoztatott a szatellit képek készítésével foglalkozó Maxar Technologies amerikai cég.

Is Russia using Israel’s handbook on how to commit war crimes? This looks like their “Dahiya doctrine”. Disproportionate and overwhelming force targeting civilians.

This is a before & after of a residential area in western #Mariupol today.



Pic via Maxar Technologies/AP/TT pic.twitter.com/92TzLVLD3v — Dima Sarsour (@SarsourDima) March 12, 2022