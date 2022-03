Kijev szerint pénteken is nehézkes volt a kimenekítés, Moszkva szerint az ukránok akadályozzák

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes videóüzenetében közölte, hogy Mariupol kikötővárost orosz tüzérségi támadások miatt a távozni szándékozók nem tudták elhagyni, és az orosz erők Kijevnél is több autóbuszt megállítottak és visszaküldtek.

Néhány települést mindazonáltal sikerült evakuálni, a Kijev melletti Vorzelből például ezer embert elszállítottak - tette hozzá az ukrán kormányfőhelyettes.

Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság vezetője Moszkvában azt mondta, hogy Izjumból és Lozovojból az ukrán fél hibájából hiúsult meg az evakuálás. Szerinte az ukrán fél pénteken az orosz fegyveres erők által javasolt tíz humanitárius folyosó közül csak kettőt hagyott jóvá, és a maga részéről további négyet javasolt, amelyeket az orosz fél elfogadott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki videóban arról beszélt, hogy az orosz erők átcsoportosítják erőiket, és valószínűleg Kijevet készülnek megtámadni. Úgy vélte, hogy Ukrajna túljutott a több mint két hete zajló háború stratégiai fordulópontján, és már csak idő kérdése, hogy mikor "szabadítják fel az ukrán területeket".

NEW: Russian fighting with Ukrainian forces have started fires at Antonov Airport just outside of Kyiv, per satellite photo.



Russia has been trying to overtake the airport to provide an air bridge to Ukraine’s capital for most of the 15-day conflict.



?:@Maxar pic.twitter.com/QnCzD7udTC