Szétszóródott a Kijev környéki orosz gigakonvoj – műholdfelvételek

Műholdfelvételek alapján szétszóródott a Kijev környékén veszteglő, 64 kilométer hosszú katonai konvoj – számolt be a szatellit képek készítésével foglalkozó Maxar Technologies amerikai cég pénteken.

A felvételek szerint az oroszok átcsoportosítják erőiket. Páncélos egységeket láttak az ukrán fővárostól északra található Antonov repülőtérhez közeli településeken. A Maxar szerint több jármű bevonult az erdőbe, és a közelben található ágyúk tüzelésre készen állnak.

A katonai járműveket a múlt héten vonták össze Kijev közelében, de úgy tűnt, hogy az elmúlt időszakban nem haladt a konvoj. Médiaértesülések szerint az előrenyomulás élelmiszer- és üzemanyaghiány miatt rekedt meg. Amerikai tisztségviselők elmondták, hogy az ukrán csapatok rakétákkal támadták a konvojt.

