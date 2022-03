Már a magyar határtól 230 km-re is súlyos harcok folynak

A magyar határtól 230 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk környékén is harcok dúlnak. A helyi média robbanásokról számolt be. Az orosz védelmi minisztérium péntek reggel megerősítette, hogy támadást indítottak Ivano-Frankivszk és Luck térségében. Moszkvai védelmi tisztviselők állítása szerint „nagy pontosságú, nagy hatótávolságú támadásaik” két katonai repülőteret céloznak – írja a Telex.

Ivano-Frankivszk polgármestere, Ruszlan Marcinkiv a Facebookon erősítette meg, hogy a várost megtámadta az orosz tüzérség. „Az ellenség csapást mért Frankivszkra” – mondta.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022