Fokozódhat az orosz támadás a következő egy-két napban

Ukrajna lakott területeinek bombázásával a közhangulat megtörése a célja az oroszoknak – írta napi jelentésében a brit védelmi minisztérium.

Úgy fogalmaznak, az ukránok ellenállásának mértéke továbbra is meglepte Moszkvát, erre válaszul támadják a lakott részeket, többek között Harkivban, Mariupolban és Csernyihivben. A brit védelmi tárca szerint hasonló stratégiát követtek az oroszok 1999-ben Csecsenföldön és 2016-ban Szíriában is.

