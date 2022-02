Ukrán elnök: ne higgyetek az álhíreknek, nem tesszük le a fegyvert!

Nem tesszük le a fegyvert, megvédjük az országunkat - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a közösségi médiában közzétett beszédében, válaszul arra, hogy Moszkva korábban fegyverletételre szólította fel az ukrán hadsereget.

"Ne higgyetek az álhíreknek, még mindig itt vagyok" - hangsúlyozta egy mindössze negyven másodperces felvételen, amelyet a Twitteren hozott nyilvánosságra. A videó hátterében az elnöki rezidencia volt látható.

Zelenszkijről olyan hírek láttak napvilágot, hogy elhagyta az országot, vagy hogy elrendelte: Ukrajna adja meg magát az oroszoknak.

Az államfő leszögezte: Kijevben marad. Egyúttal felszólította az ukránokat, hogy védjék meg az orosz ostrom alatt álló fővárost.

A Twitteren közzétett üzenetében jelezte: a diplomáciai fronton is új nap virradt, amelyet egy Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott beszélgetéssel indított. Hangsúlyozta: a háborúellenes koalíció működik, fegyverek és felszerelések érkeznek Ukrajnába a partnerországoktól.

Egy szemtanú arról számolt be a Reuters hírügynökségnek, hogy puskaropogás hallatszott az ukrán főváros, Kijev kormányzati negyedének közelében szombat reggel. A hírügynökség tudósítója szerint a városközpontból tüzérségi támadás zaja hallatszik, és két rakéta csapódott be Kijev területén. A városvezetés úgy tudja, hogy az egyik egy lakóépületet talált el.

Kijevi tisztségviselők figyelmeztették a lakosokat, hogy keressenek menedéket, kerüljék az ablakokat és az erkélyeket, illetve tegyenek meg minden óvintézkedés a leomló törmelék és a lövedékek ellen.

Eközben az ukrán hadsereg közölte, hogy pénteken légicsapások érték Szumi, Poltava és Mariupol környékét: az oroszok a Fekete-tengerről indítottak Kalibr-rakétákat a megnevezett térségek ellen.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadója elmondta: kemény harcok zajlanak Mariupol környékén, és Herszon, Odessza, valamint Mikolajiv közelében is összecsapások vannak.

"Mariupol semmiképp sem fogja megadni magát, nem fogják elfoglalni" - szögezte le.

Az Interfax hírügynökség az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz csapatok elfoglalták az Ukrajna délkeleti részén található Melitopol városát.

Joe Biden amerikai elnök helyi idő szerint péntek este arra utasította a külügyminisztériumot, hogy szabadítson fel 350 millió dollárt Ukrajna számára katonai segély formájában. A kongresszus egyik munkatársa szerint az amerikai kormány összesen 6,4 milliárd dollárt akar elérhetővé tenni az orosz támadás alatt álló ország számára humanitárius és katonai segítség formájában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két "népköztársaság" függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Nyitókép: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics