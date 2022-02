Egy megegyezés már kiderült Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásáról

Idáig bizonytalanság övezte, hogy milyen oltóanyag gyártását kezdi meg a debreceni magyar oltóanyaggyár, amikor kész lesz.

A bizonytalanságot a Szputynik-V koronavírus-vakcinát is gyártó orosz vállalat kedd délután Twitter-posztja oszlatta el, a bejegyzésben rendkívüli hírként jelent meg, hogy Orbán Viktor moszkvai látogatása alkamával Vlagyimir Putyin jelezte, a debreceni oltóanyaggyár rendelkezésére bocsátja a Szputnyik-V gyártási technológiáját.

A bejelentés már december 30-án a levegőben lógott, akkor beszélt arról először Szijjártó Péter, hogy a már építés alatt álló Nemzeti Oltóanyaggyár az orosz vakcina gyártásával kezdheti meg a működést. Létesítésére októberben csoportosított át bő 2 milliárd forintot rendkívüli intézkedéssel a kormány.

BREAKING: President Vladimir Putin tells Hungarian PM Viktor Orban during a meeting in Moscow that Russia is working on technology transfer for Sputnik vaccine production in Hungary. pic.twitter.com/d6r6q9kd6x — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 1, 2022