Balesetező gazdája és annak utasa életét is megmentette a német juhász – videó

Január 3-án, hétfőn éjjel találtak rá a rendőrök egy kóborgó német juhászkutyára a New Hampshire állambeli Lebanon egyik hídján. A helyi rendőrség szóvivője kedden a NBC5 Newsnak elmondta, hogy rendőrök először azt hitték, hogy a kutya elkóborolt, meg is próbálták befogni, majd azt tűnt fel nekik, hogy mintha a kutya azt akarná, hogy kövessék őt. A rendőrök a Tinsley névre keresztelt kutya iránymutatásával észak felé haladtak, majd nem sokkal később egy sérült szalagkorláthoz értek. Miután az egyéves német juhász az árokba bámult, a rendőrök felfedezték, hogy egy felborult jármű van ott – idézi a történteket a Telex.

Az összetört kisteherautóban két súlyosan sérült embert találtak, az egyikük Tinsley gazdája, Cam Laundry volt, akit ittas vezetéssel vádol a New Hampshire-i rendőrség. A rendőri segítség után mentőcsapat is érkezett a helyszínre, akik elmondták, hogy Tinsley végig a gazdája mellett ült nyugodtan a helyszíni orvosi vizsgálatok végéig. Az egyéves német juhász két ember életét is megmentette, mert ha senki nem talál rájuk időben, nagy valószínűséggel halálra fagytak volna az összetört autóban. A hőstettéért Tinsley a sok köszönet mellé hamburgert és vadhúst is kapott gazdájától.

Nyitókép: Cavan Images/Getty Images