Külföldi ügynöknek minősítették a Pussy Riot két tagját

A külföldi ügynökök frissített listáját egészítette ki Oroszország a két Pussy Riot-tag, Nagyezsda Tolokonnyikova és Nyika Nyikulsina nevével: ez egyrészt azzal jár, hogy arra kötelezik őket, minden közösségi médiában megosztott tartalmukat azzal a kijelentéssel kell indítaniuk, hogy külföldi ügynökök hozták létre azt, másrészt pedig azt sugallja, hogy az aktivisták kémkedéssel foglalkoznak.

A külföldi ügynökökről szóló törvényt 2012-ben fogadták el a BBC cikke szerint: ezzel különböztetik meg az orosz állam szerint külföldről finanszírozott nonprofit szervezeteket, de hatáskörét kiterjesztették a független médiára és magánszemélyekre is.

"Ezek az emberek szisztematikusan terjesztenek anyagokat egy meghatározhatatlan kör megbízásából, miközben külföldi pénzeszközöket kapnak" - áll az igazságügyi minisztérium közleményében.

Minden külföldi médiaügynöknek bélyegzett személynek regisztrálnia kell magát, és hathavonta részletesen be kell számolnia tevékenységéről és pénzügyeiről.

Minden megosztott tartalmuknak, beleértve a közösségi médiában megjelenő üzeneteket is, tartalmaznia kell egy hosszú üzenetet, amely jelzi, hogy külföldi ügynökként tartják őt számon.

A 2011-ben alapított Pussy Riot tevékenysége az orosz államot és Vlagyimir Putyint is támadja zenén és aktivizmuson keresztül. Tolokonnyikovát 2012-ben már bebörtönözték egy moszkvai katedrálisban előadott performansza miatt.

A frissített ügynöklistára felkerült szatirikus humorista, újságíró és művészeti kurátor is. Andrej Zakarov, a BBC újságírója is rajta van a listán, akárcsak a Memorial nevet viselő emberjogi csoport, amelyet a napokban már be is tiltottak.

Nyitókép: Twitter