Nem bírta el a túlméretes kamiont a felüljáró és összedőlt – képek

A baleset szombat délután történt, amikor a hídon épp felújítási munkálatokat végeztek. Az előzetes vizsgálatok szerint a túlméretes teherautó összesen 198 tonnát nyomott, ezzel háromszorosan túllépve a megengedett határértéket, így amikor a nehéz jármű a felüljáró közepére ért, az egész építmény az oldalára dőlt és maga alá temetett egy a híd alatt épp áthaladó autót is – idézi a Totalcar a Reuters hírét.

A híd javításán dolgozó két teherautó is mélybe zuhant, ezek közül az egyik egy munkásra esett rá, akin már nem tudtak segíteni a mentők. A tragédiában két másik munkás is meghalt, valamint annak az autónak a vezetője, amelyre rázuhant a híd.

A Hupej tartományi kormányzó tájékoztatása szerint a lezuhant járművek mentése és a híd helyreállítása heteket vesz majd igénybe, addig az összes odavezető utat lezárják. EZHOU, CHINA - DECEMBER 18: Aerial view of a ramp bridge collapse accident site on December 18, 2021 in Ezhou, Hubei Province of China. At around 3:36 p.m. Saturday, part of a ramp bridge in Ezhou collapsed, killing three people and injuring four others, Xinhua News Agency reported. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van, de a rendőrség szóvivője szerint a túlsúlyos kamionnak semmi keresnivalója nem lett volna a hídon, így bizonyosan emberi mulasztás okozta a tragédiát.

Nyitókép: VCG/VCG via Getty Images