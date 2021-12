Videón egy dunai kalóztámadás – nem egyedi esetről van szó

A beszámolók szerint a Duna Konstanca megyei szakaszán hajózó uszályok személyzetének fokozottan ébernek kell lennie, ha nem akarják, hogy megdézsmált rakománnyal érjenek célba – írja a Főtér.ro.

A jelenségre az hívta fel a figyelmet, hogy néhány nappal ezelőtt a rendőrség bejelentette: házkutatást tartottak egy csoport tagjainál, akik még a hónap elején Rasova település környékén 12 tonna napraforgómagot és 2 tonna gázolajat loptak az éjszaka leple alatt egy álló uszályról.

Ennek apropóján derült ki, hogy nem egyszeri jelenségről van szó: rendszeresen megtámadják az uszályokat a Duna Konstanca megyei szakaszán, egy felvétel is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy a motorcsónakkal és tömlővel felszerelt kalózok megközelítik az uszályt, majd mintegy hattonnányi gázolajat lopnak ki az üzemanyagtartályból.

A támadók fejszékkel és vasvillákkal felfegyverkezve hajtják végre akcióikat, így a legénység tagjai nem mernek közbelépni.

A fuvarozók nemzetközi szövetségének (ITF) egyik romániai illetékese, aki maga is hajózik, elmondta, hogy ez a jelenség mindig is létezett, azonban a mostani válsághelyzet felerősítette, a környékbeli települések szegényebb lakói így szerzik be a napi betevőre valót.

Nyitókép: Fernando Alonso Stock Films/Getty Images