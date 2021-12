Határozott pártdirektíva Kínában: sokasodjatok!

„Egyetlen párttag sem hozhat fel semmilyen mentséget, sem objektív, sem személyes jellegűt arra, ha nem házasodik meg, vagy nincsenek gyerekei. Ugyanígy nincs mentség arra sem, ha csak két gyereke van” – szól az egyértelmű utasítás, ami hetekkel ezelőtt jelent meg egy kínai pártlapban, de csak most kapott nagyobb nyilvánosságot. A kínai internetezők annyira felháborodtak, hogy már el is távolították az eredeti cikket – írja a The Guardian alapján a 444.hu.

A Kínai Kommunista Párt 95 millió tagjában próbálta felébreszteni a népszaporulat iránti felelősséget, mondván, mindenkinek igazodnia kell a háromgyerek-politikához.

Kínában 2016-ig törvény tiltotta, hogy valakinek egynél több gyereke legyen – emlékeztetnek –, az aggasztó demográfiai trendek miatt azonban kénytelenek voltak változtatni ezen. Mostanra a népesség közel ötöde 60 év feletti.

Nyitókép: Gong Bo/VCG via Getty Images