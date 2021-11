Túl is vagyunk meg nem is a brexiten - a szakértő elmagyarázza

"Ha cinikusak akarunk lenni, ez egy soha véget nem érő folyamat" - fogalmazott a brexitről érdeklődésünkre Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense annak kapcsán, hogy még mindig nem "csengett le" az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból, egyes intézkedések még hatályba sem léptek, és vannak elvarratlan szálak, ilyen például a szolgáltatásokról szóló megállapodás, vagy épp a királyság uniós irányból történő vámügyi és adminisztratív eljárásrendjének bevezetése.

Pedig határidő már volt, nem is egy.

"Eredetileg március, aztán június, de mindig kitolták a britek, nem vezetik be részben a koronavírus-válságra hivatkozva, hiszen a járvány nagyon keményen érintette az országot, és az ellátási láncok zavarai miatt - emlékezhetünk rá - egy ideig benzint is nehezen lehetett kapni ősszel" - emlékeztetett Gálik Zoltán.

Az északír helyzet is megoldatlan, de a háttértárgyalások nagyon intenzíven zajlanak, hiszen ott sem vezették be a szigorító intézkedéseket, sőt szeretnék a britek, ha az EU könnyítene.

Az Ír-szigeten közben már igen feszült a helyzet.

"Az unionisták, akik az Egyesült Királyságon belüli vámhatárnak a kialakítását, fenntartását nem látják célszerűnek, fenntarthatónak, kezdeményezik ennek a megállapodásnak a felülvizsgálatát, ami viszont azzal járhat, hogy esetleg az északír-ír határ átjárhatósága sérülhet, hiszen az EU egységes piacát védenünk kell" - foglalta össze a problémát.

A rendezendő kérdések harmadik "ága" a halászati témakör.

"Élesek az ellentétek, bár nagyon kevesen dolgoznak ezen a területen, így a GDP-nek csak nagyon kis százalékát állítja elő a halászat. Mégis ezeket a problémákat exponálják a politikusok, mert fel tudják használni mind francia, mind brit részről."

Az alapvető probléma, hogy halászati kvótákban kellene megállapodni, amelyeket a britek még négy évig biztosítanának az EU-nak, viszont a francia vád szerint a britek "nem adják ki azokat a kvótákat, amelyekben megállapodtunk korábban".

Bonyolítja a helyzetet, hogy

a kvóták egy részét épp európaiaknak adják át a britek, nem mellékesen az itt kifogott halat európai piacokon szeretnék értékesíteni,

így "nem lehet hátat fordítani egymásnak" - szögezte le Gálik Zoltán. Francia-brit krízis A napokban felborult egy hajó, amely a kontinensről tartott az Egyesült Királyság felé, rajta migránsokkal, akik közül többen meg is haltak. "Erről a problémáról azt kell tudni, hogy nem új, 2003 óta van már megállapodás a britek és a franciák között arról, hogy ha menekültek indulnának meg Franciaországból a szigetek felé, az Egyesült Királyság megpróbálja azt még a kontinensen pénzzel kezelni. Aztán 2015-ben a menekültválság idején szintén születtek megállapodások, harmonizálták a menekültkérdést, de hát ez az új hullám új nemzetközi megállapodást kíván a felektől. A franciák nagyon kiakadtak, hogy a britek kettős beszédet folytatnak a kérdésben a parlamentben és a tárgyalóteremben" - fogalmazott Gálik Zoltán, aki szerint ezek a megállapodások országok között is rendezhetők, de lehet az unió és az Egyesült Királyság között is rendezni kérdéseket.

Nyitókép: egal/Getty Images