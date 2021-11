Két elveszett szezon után újra nyitásra készülnek az olasz sípályák

Az olyan kis falvaknak, mint a nagyrészt a síszezonra támaszkodó olaszországi Bardonecchia, a síterepek teljes bezárása a koronavírus miatt valódi tragédiát jelentett. Enrico Rossi egyike volt azoknak a lakosoknak, akik élénken tiltakoztak a teljes bezárás ellen, de most, hogy küszöbön áll a nyitás, csak óvatosan mer optimista lenni a férfi.

"A tavalyi szezonban háromszor is készen álltunk az indulásra - előkészítettük a pályákat, felvettük a személyzetet -, de aztán az egészet lemondták. Nagyon kiábrándító volt. De az idei év kilátásai jók. Jönnek a foglalások, főleg Olaszországból, és a járványhelyzet is más; reméljük, hogy semmi sem változik" - mondta Rossi a The Guardiannek. A férfi a bardonecchiai turisztikai konzorcium alelnöke is egyben.

Óvintézkedésekkel nyitnak

Egyes olasz síterepek már megnyitottak, igaz, kérnek oltási igazolványt és maszkviselést is a liftekben, valamint távolságtartást is a jegyvásárlásnál. A síliftek kabinjaiba egyszerre beszállók számát is limitálták.

"A vendégek nem panaszkodnak - a síelés iránti vágy sokkal nagyobb, mint a szabályok betartása miatti bosszúság"

- mondta Herbert Tovagliari, az Aosta-völgyben található Cervinia Spa utazási és turisztikai vállalat elnök-vezérigazgatója.

Tovagliari elmondta, hogy Cerviniában, a svájci határhoz közeli népszerű üdülőhelyen az október 16-i újranyitás óta főleg hétvégén vannak sokan a szállodák pedig erős keresletet tapasztalnak a következő hónapokra. A szezon eleji magas számok reményt jelentenek számukra.

Érvégés volt a síterepek lezárása

Olaszországban a síszezon nagy bevételi forrás, tízmilliárd eurós kárt is okozhatott egyes becslések szerint az, hogy a koronavírus két szezont elvet az országtól.

"Egy átlagos évben 28 millió eurót keresünk. 2020-ban 2,5 millió euró volt a bevétel, és ez csak a nyári időszakban származott turizmusból " - mondta Tovagliari.

Az igazán fájó az volt, hogy hó tekintetében fantasztikus volt a tavalyi szezonjuk.

A piemonti Lanzo völgyében található síközpontokban, amelyek 1300-1900 méter közötti magasságban fekszenek, idén még nem láttak havat. Livio Barello, a térség turisztikai üzemeltetőinek konzorciumának elnöke reméli, hogy ez megváltozik, amint a völgy síközpontjai december elején megnyitnak, különösen azért, mert a karácsonyi időszakra megugrott a foglalások száma.

"Évek kellenek majd ahhoz, hogy behozzuk az elmúlt néhány szezon gazdasági veszteségeit, de a jelek nagyon pozitívak" - mondta Barello.

Barello a Rifugio Lunellában, egy hegyi hüttében dolgozik a mintegy 1000 lakosú Viù városában. A vállalkozások hasznot húztak a Piemont régió egészére kiterjedő üdülési utalványprogramból, amely a látogatóknak

három éjszakát kínált egy áráért,

ez a kezdeményezés jelentős számú embert hozott a nyáron, és az idei télen is támogatta a foglalások egy részét.

"Minden a turizmus körül forog, ez a gazdaság lelke" - mondta Barello.

Optimistán várják a kezdést

Amikor tavaly törölték a síszezont, Gianni Poncet, Sestriere polgármestere attól tartott, hogy az alig több mint 900 lakosú, a Susa-völgyben fekvő falu szellemvárossá válik. Az üdülőhely 350 kilométernyi sípályával rendelkezik, a járvány előtt naponta húszezrem jöttek ide sportolni. Most sokkal jobb hangulatban várják a szezont.

"Keményen dolgozunk azon, hogy minden rendben menjen, és legyen tervünk a biztonságos újranyitásra. A koronavírussal kapcsolatos szabályok még mindig megvannak, de ezeket be kell tartani, hogy a szezon rendben elkezdődhessen" - mondja Poncet.

Nyitókép: Pixabay