Újra beindult itthon a nagy embervadászat

Szigorú szabályok mellett, de lesz síszezon Ausztriában is. Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter kijelentette, a síparadicsomok biztos nem kerülnek zárlat alá. A sílifteknél nem lesznek kapacitáskorlátozások és kötelező távolságtartás, viszont a jegyvásárlásnál elkérik majd a védettségi igazolásokat.

Az új szabályozás alapján a szállodák, hütték is nyitva lesznek, az elmúlt napokban meg is szaporodtak a magyar vendéglátósokat Ausztriába toborzó hirdetések a jellemzően erre specializálódott Facebook csoportokban, valamint a toborzóirodákon keresztül is – írja a Pénzcentrum.

Hosszú éveken keresztül folyamatosan nőtt a külföldön élő magyarok száma, 2020-ban azonban csak 2,6 százalékos lett a növekedés, azaz szinte megállt. A magyarok körében a legnépszerűbb célország továbbra is Németország, itt 192 ezer magyar állampolgár él. A második helyen az Egyesült Királyság van, ahol 2020-ban már 114 ezer magyar élt, és Ausztriában is rekordot döntött a mutató, ott már minden 98. lakos magyar, akiknek egy része csak a téli szezonra ment ki, „hüttézni”, azaz a síelők számára létesített vendéglátóhelyeken dolgozni. Ők az utóbbi, covid előtti időkben a tavaszi-nyári szezonra jellemzően hazajöttek, és vagy pihentek, vagy lementek a Balatonra, felszolgálni, főzni, mosogatni, hogy aztán szeptembertől-októbertől kezdődjön elölről az egész.

Ezt a rendszert semmisítette meg egy csapásra a Covid, amikor bezártak a sípályák és haza kellett költözniük, elhelyezkedtek gyárakban, a kiskereskedelemben. A munkaerő-piaci szakemberek egy része arra számított, hogy aki megtalálta itthon a számítását, az már nem is tér vissza, de a fizetés nagysága még mindig vonzó lehet.

A kezdő fizetés 1250 euró a mosogató, kisegítő munkakörökben, és ha jól dolgozik az ember, akkor van emelés a próbaidő után. Egy pincér 1500-1900 eurót kap képességektől függően. A munka viszont kemény, és nagyon sok helyen emberhiány van.

