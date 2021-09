Matteo Salvini nem foghatja perbe Guy Verhofstadtot

2020. február 13-án Verhofstadt a Twitter-fiókján elégedettségét fejezte ki, amiért az olasz ügyészség vizsgálatot indított a Liga jobboldali olasz kormánypárt vezetője, Mattei Salvini ellen amiatt, hogy 2019-ben belügyminiszterként öt napig nem engedélyezte a Gregoretti katonai hajóval érkező illegális bevándorlók partraszállását. Verhofstadt az üzenetében hozzátette: reméli, hogy Salvini ellen az "orosz olajipari kenőpénzeket érintő súlyos korrupció miatt" is vádat emelnek.

Az olasz büntető törvénykönyv szerint a kenőpénzre vonatkozó észrevételek nyilvánossá tételével Verhofstadt rágalmazást követett el az olasz parlament képviselőjével szemben, ezért az ügyben eljáró trentói bíróság 2021 márciusában kérte az Európai Parlamentnél a belga politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Az Európai Parlament képviselői többek között arra hivatkozva döntöttek Verhofstadt mentelmi jogának fenntartása mellett, hogy a képviselő bejegyzése a mandátuma ellátása során kifejtett véleménynek minősül, és közvetlen kapcsolatban áll az EP-ben végzett feladataival. Az uniós parlamenti képviselők továbbá úgy vélik, hogy a vitatott kijelentést Verhofstadt "a politikai vita tágabb összefüggésében" fogalmazta meg, amelynek tárgya a plenáris üléseken is többször felmerül, és számos sajtóorgánumban is megjelenik. Emellett a belga politikus számos esetben hasonló véleményt fogalmazott meg az interneten, a vizsgált Twitter-nyilatkozat előtt és után is.

Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger