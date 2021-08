Újabb fordulat a visszaéléssel vádolt szlovák rendőrfőkapitány ügyében

Távozási szándékát maga a rendőrfőkapitány jelentette be keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján.

A rendőrfőkapitány már hétfőn benyújtotta a belügyminiszternek lemondási nyilatkozatát, amely szerint szeptember 15-i hatállyal akar távozni posztjáról és a rendőrség kötelékéből - számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Kovaríkot idén januárban nevezték ki rendőrfőkapitánnyá, egy éven belül ő volt a harmadik személy ezen a poszton, aki ellen eljárás indult.

Döntéséről Kovarík azt mondta: függetlenül attól, hogy mit gondol az ellene indított eljárásról, elképzelhetetlennek tartja, hogy úgy töltse be a posztját, hogy közben büntetőeljárás van folyamatban vele szemben.

Kovarík ellen a múlt héten indított eljárást a pozsonyi kerületi ügyészség egy idén júliusban történt incidensre hivatkozva. Akkor a rendőrfőkapitány ideiglenesen meghiúsította, hogy a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) végrehajtson egy akciót a rendőrség egy speciális egységében, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségben (NAKA).

Az akció során az ÚIS három olyan úgynevezett "vezeklő tanút" akart őrizetbe venni, akik vallomásai alapján a NAKA több eljárást folytatott és folytat. Akcióját az ÚIS azzal indokolta, hogy szerinte a NAKA rendőrei befolyásolhatták a vezeklő tanúk vallomásait. Az országos rendőrfőkapitány viszont az ÚIS akciójának meghiúsítását azzal indokolta, hogy - állítása szerint - az ÚIS nyomozótisztje az akció végrehajtásához nem rendelkezett megfelelő engedéllyel. Az őrizetbevételeket célzó akciót némi késéssel később sikerült végrehajtani, de a három személy közül akkor már csak egyet tudtak őrizetbe venni.

Az elmúlt közel egy évben a szlovák rendőrség több kiemelkedő korrupciós ügyben is kizárólag "vezeklő tanúk", vagyis a bűnügyekben személyesen is érintett, ám a tanúskodásért cserébe engedményekre számító személyek vallomásaira hivatkozva vettek őrizetbe gyanúsítottakat. Ezt a módszert sok kritika érte a bűnüldöző szervek berkeiből is, de főként az ellenzéki pártok részéről, amelyek képviselői több eset kapcsán is azt állították, hogy a "vezeklő tanúk" a nyomozás irányítóival egyeztetve célirányosan változtatják vallomásaikat.

Kovarík a személye elleni eljárás megindítását követően visszautasította a vele szemben felhozott vádakat, illetve közölte: panasszal élt az eljárás ellen, illetve elfogultságra hivatkozva óvást emelt a pozsonyi kerületi ügyészség valamennyi ügyészével szemben. Keddi sajtótájékoztatóján Kovarík az eljárásról azt mondta: nem elégíti ki a bűncselekmény fogalmát az, ami a vele szemben felhozott vádakban szerepel, de készen áll arra, hogy megvédje magát, akár a bíróságon is.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba