Covid-szigor az unióban: ismét kockázatos országnak minősül az Egyesült Államok

Hétfőtől az Egyesült Államok járványszempontból ismét a vörös színnel jelölt, második legveszélyesebb országok közé került az EU listáján, több balkáni országgal együtt.

Uniós részről siettek hangsúlyozni, hogy az amerikaiak átsorolása a korlátozásmentes kategóriából a kockázatosak közé nem megtorlásul történt – válaszul arra, hogy Washington akkor is tilalmi listán tartotta az európai országokat, amikor a nyár folyamán ezek már nyitottak Amerika felé –, hanem

a megugró fertőzöttségi ráta tette a lépést szükségessé.

Az EU-országok döntése voltaképpen már pénteken megszületett, de hétfőig még nem helyezték hatályba, nyitva hagyva a lehetőséget, hogy valamely tagállam esetleg fenntartást jelezzen. Ilyenre azonban végül nem került sor.

Formálisan és jogilag az uniós szintű besorolás módosítása nem kötelezi a tagországokat semmire, csupán ajánlásról van szó, amely igyekszik a tagországok körében tudatosítani, hogy fertőzöttségi szempontból mely külső országok milyen járványügyi megítélés alá esnek. Az úgynevezett színtérképen a „fehér listán” vannak azon államok, ahonnan minden korlátozás nélkül fogadnak beutazót.

Idén június óta ezen szerepelt az Egyesült Államok is, amit sokan azzal is magyaráztak, hogy az amerikai oltási program pillanatnyi felfutása mellett az uniós idegenforgalom számára életbevágónak minősült, hogy az idei turistaszezonban már az amerikai vendégeket is fogadhassanak.

„Fehér listára” egyébként európai normák szerint azon országok kerülhetnek, ahol a százezer lakosra jutó, egy hét alatt bekövetkezett új fertőzések száma nem haladja meg a hetvenet.

Ez a szám jelenleg az Egyesült Államokban 480, ezért az új besorolás azonnal a második legveszélyesebbnek minősülő „vörös” színre váltotta

az ország megítélését. Az ide tartozó országok viszonylatában határozottan „nem javasolt” a „nem létfontosságú” odautazás, az érkezőket pedig meghatározott idejű karanténra kötelezhetik.

Mindennek tényleges végrehajtása ugyanakkor már minden egyes tagállam szuverén döntésén múlik, van mód arra, hogy adott esetben eltérjenek az uniós szintű ajánlástól, miként erre a nyár folyamán is akad példa. A legtöbb EU-ország például a júniustól életbe lépett „fehér listás” státusz mellett is negatív tesztet kértek a beutazó amerikaiaktól, ha nem tudták igazolni teljes beoltottságukat.

A hétfői ajánlásban egyébként a korlátozásmentes államok listájáról lekerült

Izrael és Libanon is, valamint a nyugat-balkáni országok közül Koszovó, Montenegró és Észak-Macedónia.

Számos európai uniós ország – jellemzően azok, amelyek a nemzetgazdasági szempontból életbevágónak minősülő idegenforgalom felpörgetése kedvéért jelentőst nyitást engedtek meg maguknak a nyár folyamán, így Görögország, Portugália Spanyolország, Franciaország és Olaszország – szintén a vörös színű besorolásba került. Sötétvörösbe csúszott Ciprus, valamint egyes belga, görög, francia és olasz körzetek. (Ezeken a helyeken a 100 ezer főre jutó fertőzöttség meghaladta a 960-at.)

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Julian Stratenschulte