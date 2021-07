Delta variáns: még mindig mehetünk bárhová nyaralni, ahová elterveztük?

A Portfolio a koronavírus delta variánsa terjedése közepette áttekintette, utazási szempontból milyen korlátozásokat tartanak fenn.

A magyar konzuli szolgálat a cikk szerint továbbra is ellenjavallja a külföldi utazást, de ez csupán ajánlás, van jó néhány hely, ahová menni lehet, igaz, nagyon meg kell nézni, mivel kell készülni a határellenőrzések során.

Görögország

A görög nyaraláshoz szükség van oltási igazolásra vagy védettségi okmányra, ennek híján viszont 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt is jó, esetleg 48 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt. Védettek 12 év alatti gyermekitől nem kérik. Utazás előtt 24 órával viszont ki kell tölteni a Passenger Locator Formot, amely egy QR-kódot generál, ezt lehet mobilon vagy nyomtatva magunkkal hordani, a légicégek kérik. 24 órával az utazás előtt már nincs lehetőség az adatjavításra.

Van viszont három sziget, ahová nem kell igazolás: Lefkada, Salamis, Evia.

Ciprus

Magyarország zöld kategóriába esik a szigetország felől, így nincs korlátozás, oltottság azonban kell, illetve az utazás megkezdése előtti 48 órán belül a Cyprus Flight Pass oldalon történő regisztráció, ezt kell bemutatni nyomtatva vagy mobilon.

Szicília, Szardínia

Hasonló a helyzet Ciprushoz, azonban Olaszországban tartományi szintű regisztrációs felületek működnek, ezeket meg kell keresni. A két sziget esetén ez a regisztráció a Portfolio szerint nagyon egyszerű.

Málta

Várják az oltatlanokat is, de nekik karanténkötelezettség van, a többiek szabadon érkezhetnek, a negatív teszteredmény is elég. Azonban akinek keleti vakcinája van, az nem elég. A gyermekeknek 5 éves kor fölött kell negatív teszteredmény a szabad mozgáshoz.

Kanári-szigetek

A helyzet nem egyszerű, mert a szálláshelyek saját korlátozásokat is megadhatnak, utazás előtt pár nappal telefonon tájékozódni kell, illetve biztosítást is így érdemes kötni.

Magyarország jelenleg nincs a különös kockázatot jelentő országok listáján, tehát azoknak a Spanyolországba utazó magyar állampolgároknak, akik utazásuk során nem érintenek különös kockázatot jelentő országot, az SpTH érvényes QR kódján kívül semmilyen más igazolásra nincs szükségük a belépéshez. Minden, légi vagy tengeri úton Spanyolországba érkezőnek, beleértve a gyerekeket is, indulás előtt 48 órán belül ki kell töltenie a www.spth.gob.es weboldalon található egészségügyi ellenőrző űrlapot. Ennek alapján az SpTH egy egyedi QR-kódot generál, amelyet az utasnak a beszállás előtt és a Spanyolországba való belépéskor is be kell mutatnia az egészségügyi ellenőrzéseken

Akik országon belüli átszállással érkeznek a Kanári-szigetekre, úgy készüljenek, hogy bár Spanyolország területére Magyarországról szabadon beutazhatnak, a szigetekre érkezve be kell mutatniuk az érvényes oltási/gyógyultsági igazolásukat vagy a PCR/antigén teszt negatív eredményét. Ezeket az igazolásokat helyettesíti az EU digitális Covid-igazolás.

Nyitókép: ilona titova/Getty Images