Az óceánban kötött ki a Transair Boeing 737-es típusú, 810-es járatszámmal repülő áruszállító repülőgépe. A fedélzetén mindössze két pilóta tartózkodott, mindkettejüket megmentették.

A gépet 1975-ben gyártották, Boeing 737-200C típusú volt (ez nem a Boeing 737 MAX, amely típus összes tagját 20 hónapra, tavaly novemberig a földre parancsolták két gép halálos balesete után).

Két Pratt & Whitney gyártmányú hajtómű volt a Hawaii partjainál szerencsétlenül járt gépen - derült ki a CNBC összefoglalójából.

A Hawaii-szigetek tagjai között szállított árut: a honolului Daniel K. Inouye nemzetközi repülőtérről indult Mauira, a Kahului repülőtérre.

A parttól mintegy két mérföldre "landoltak" vele a vízben, néhány perccel azután, hogy felszálltak.

A pilóták motorhibát jeleztek, majd az egyik hajtómű leállásáról számoltak be, és megpróbáltak visszatérni a kiindulási repülőtérre Honoluluba, de a másik hajtómű túlzott forrósodása miatt már nem volt erre módjuk, a gép ugyanis folyamatosan veszített a magasságából, míg végül az óceánban kötött ki - kicsivel azután, hogy az egyik pilóta kérte a légiirányítókat, hogy "értesítsék a partiőrséget".

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács indított vizsgálatot.

Alább a gép útvonala és magassága a Flightradaron; a pilóták és a légiirányítás közötti párbeszéd; a mentésről a partiőrség által készített videó.

Nyitókép: Twitter/JACDEC/Flightradar