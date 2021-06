Így néz ki testközelből az önkéntes szemével, ahogy a tornádó romjain újraindul az élet

Péntek délután érkezett meg a hét fős, debreceni-budapesti mentőcsapat a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében. Közülük hatan önkéntes tűzoltók, tornádó sújtotta területen egyikük sem járt korábban, „megdöbbentő volt, amikor megérkeztünk a helyszínre” – mondja Juhász Márton.

Egy nagyjából kétezer fős településen segítettek, ott hozzávetőleg a lakóingatlanok nyolcvan százaléka sérült a tornádóban.

Teljes egészében letépett tetők, fejük tetejére állított autók, kiszakított villanypóznák, erősen megrongálódott iskola, óvoda, Városháza és templom

– adott gyors összegzést a pusztításról Juhász Márton.

Az egyik szemtanú elmondta neki, hogy három perc leforgása alatt történt a katasztrófa.

Felvették a kapcsolatot a cseh katasztrófavédelemmel és a helyi önkormányzattal. Érkezésük után délután, este egy ház tetejét tisztították meg és fedték be fóliával. Juhász Márton elmondása szerint a hivatalos szervek mellett rengeteg önkéntes érkezett segíteni, de ott külföldiek egyedül ők voltak.

Most elsősorban a romok eltakarítása folyik.

„Fantasztikus összefogás van kint, a cseh nép egy emberként mozdult meg. Most már a szakmunkák következnek, többségében ácsok dolgoznak a településen, illetve olyan munkagépek, amelyek a törmelékeket, felborult autókat tudják mozgatni. Körülbelül négyszáz ház sérült meg a településen, ebből húszat teljesen újjá kell építeni” – mondta.

Közel kétszáz ember sérült meg, öten vesztették életüket, egy háztartásban hárman haltak meg és egy várandós édesanyja is az elhunytak között van – számolt be az emberi veszteségről a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója. A tornádó pusztította Mikulcice szombaton (Photo by Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images)

„Nem tapasztaltuk traumát a lakosság körében – mondta –, a körülményekhez képest jó kedvvel, lendülettel dolgoztak, mindenki segíti a másikat. Nagyon csodálkoztam,

azt gondoltam, hogy tizenöt órával a tragédia után, amikor odaértünk, még sokkolva lesznek az emberek, hiszen sokan az egész életük munkáját elvesztették, de valószínűleg más szemléletük van az ottani embereknek.”

Úgy látja, hogy most ácsokra, esetleg kőművesekre van szükség a tornádó sújtotta vidéken, azt javasolja, aki menne segíteni, még indulás előtt vegye fel a kapcsolatot a helyi szervekkel.

A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, a 1358-as adományvonal felhívásával vagy SMS-küldéssel lehet segíteni, ez 500 forintot ad, más csatornán is lehet segíteni, erről itt találni bővebb információt. Juhász Márton felhívja a figyelmet arra, hogy ők egyből indulnak, ha baj van, és utólag gyűlik össze a szükséges forrás.

Nyitókép: Lukas Kabon/Anadolu Agency/Getty Images