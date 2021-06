Amerikai mintájú republikánus párt jöhet létre Olaszországban

A jobbközép és a jobboldali erők közös pártba tömörülését szorgalmazta Silvio Berlusconi a Hajrá, Olaszország! elnöke, aki erről Matteo Salvinivel, a Liga vezetőjével egyeztetett. A felek meg is állapodtak a választási együttműködésben.

"Ezek a pártok legutóbb, 2018-ban együtt, egy blokkban indultak. Az elképzelés annyiban új, hogy Silvio Berlusconi most nem közös blokkot javasol, hanem azt, hogy amerikai mintára hozzanak létre egy közös, republikánus jellegű pártot, ahol

a három pártszervezet identitását olvasztanák egybe"

– részletezte az InfoRádióban Vásárhelyi Árpád Olaszország-szakértő, az ELTE megbízott előadója.

Az azért nem titok, hogy erről a történetről mindhárom érintett pártnak teljesen külön elképzelése van:

Berlusconi az egységes párt híve

Salvini pártok közti föderációt képzel el (a német CDU-CSU mintájára)

az Olaszország Fivérei önálló pártok parlamenti együttműködésében gondolkodik.

"Salvini és Berlusconi megállapodott arról, hogy

mindenképp együtt vágnak neki a 2023-as választásoknak, ugyanakkor abban is, hogy az egységes párt addig nem jön létre."

Időközben nyilatkozott az Olaszország Fivérei képviselőházi frakcióvezetője is, azt mondván, részükről nem aktuális ez a kérdés, az állampolgároknak nem fontos ez.

Vásárhelyi Árpád figyelmeztet arra is, hogy a jelenleg létező pártok helyzete is más és más.

"A három pártból kettő a jelenlegi, Draghi-féle szakértői kormány tagja, míg az Olaszország Fivérei nem, így máshogyan közelít a politikai-gazdasági problémákhoz. Az olasz választók körében is változóban vannak a pártpreferenciák, jelentősen feljött az Olaszország Fivérei, már-már ugyanolyan népszerűségű, mint a Salvini vezette Liga. A Berlusconi vezette párt 7-8 százalék között mozog, a másik kettő 20-21 százalékon" – részletezte, hozzátéve, Silvio Berlusconi most azért küzdhet, hogy továbbra is kormányerő maradhasson.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani