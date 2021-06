A repülőtér egyik termináloktól távolabbi, külső állóhelyén a British Airways Boeing 787-8 Dreamlinerének rakodása közben a repülőgép orrfutóműve összecsuklott - írta meg az Airportal.hu.

A baleset során megsérült a gép orr része, valamint a bal oldali második ajtó is leszakadhatott, amely nyitott állapotban volt és egy lépcső volt hozzá odatolva.

Egyelőre nem tudni, hogy ebben az esetben mi okozta az orrfutómű becsuklását, vagy behúzását.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. ? pic.twitter.com/lCa94p1g2g — Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021