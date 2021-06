Bővíthetik a Szputnyik V alkalmazását

Rövidesen módosítják a Szputnyik V vakcina alkalmazási előírásának várandósokkal kapcsolatos részét, ugyanis rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatos adatok - mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Ez azt jelenti, hogy engedélyezik a várandós nők oltását – írja a Portfolio Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyezési szakértőnek a RIA hírügynökséget idéző szemléje alapján.

A Szputnyik V-vel Magyarországon hónapok óta oltanak. Szlovákiában is hamarosan elkezdhetik használni a vakcinát, míg Ausztria és Németország is kötött le az orosz oltóanyagból, de annak alkalmazását az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyásához kötik. Ennek kapcsán Markus Söder bajor miniszterelnök a napokban azt mondta, fel kell gyorsítani az orosz vakcina uniós engedélyezését. A Bild am Sonntag lap értesülése szerint a német szövetségi kormányban azzal számolnak, hogy az EMA legkorábban szeptemberben hozhat döntést a Szputnyik V-ről, mert nem kapta még meg a fejlesztőktől az eljáráshoz szükséges összes adatot.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij