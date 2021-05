Átvenné a liberális párt irányítását a román miniszterelnök

A politikus ezt a párt országos tanácsának ülése előtt jelentette be, amivel hivatalosan is szembekerült Ludovic Orban jelenlegi pártelnökkel, aki már korábban közölte, hogy a PNL élén akar maradni és 2024-ben megpályázná az államfői tisztséget is.

A tavaly decemberi parlamenti választások nyomán alakult jobbközép koalíciós kormányt vezető Citu a 2024-ben esedékes összes választás megnyerését ígérte párttársainak, és legalább nyolcéves kormányzást helyezett kilátásba, ha megválasztják.

"Együtt liberálissá tesszük Romániát" – zárta bejelentését a kormányfő.

A PNL országos tanácsa várhatóan szeptemberre hívja össze a párt tisztújító kongresszusát.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement