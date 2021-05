Kínával szemben már John Cena sem olyan kemény – videó

„Hibáztam, ezt itt és most el kell mondanom. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Szeretem és tisztelem a kínai népet. Nagyon sajnálom a hibámat. Sajnálom. Sajnálom. Nagyon sajnálom. Meg kell értenetek, hogy szeretem és tisztelem Kínát és a kínai népet” – mondta a Twitterre feltöltött egyperces videójában mandarin nyelven John Cena a Guardian online kiadása alapján.

Hogy mi volt a frissen bemutatott Halálos iramban 9 című film és a pankráció csillaga hibája, ami miatt ezekkel a szavakkal kért bocsánatot?

John Cena közel egy évtizede kezdett el mandarinul tanulni. Májusban Tajvanon mutatta meg nyelvtudását, itt került bajba a brit lap cikke szerint.

Egy interjúban ugyanis Tajvant egy országként említette.

Kína szemében ez azért szálka, mert a saját területeként tekint a szigetországra és elutasít minden olyan hivatkozást, amiben önálló és független államként említik Tajvant. (1949-ben a kommunisták elől Tajvanra menekült a kínai kormány, azóta a tajvaniak úgy tekintenek országukra mint az igazi Kínára, Kína meg nyilvánvalóan egészen másként látja a helyzetet, mondhatni fordítva.)

A 17-szeres pankrátor-világbajnok egész pontosan azt mondta, hogy „Tajvan az első ország, ahol látható lesz a Halálos iramban 9” – ezzel nyomban egy politikai vihar kellős közepén találta magát.

És miért ennyire fontos neki Kína? Elsősorban vélhetően azért, mert Kína a világ legnagyobb filmes piaca. Május 19-én volt a világpremierje a filmnek, az első hétvégén csak Kínában 135,6 millió dollárt hozott.

John Cena egy – szárazföldi Kínában adott – interjúban azt ígérte, a sorozat következő, azaz tizedik része Kínában forog majd.

Nemcsak új filmjének, a bocsánatkérő videójának is megvan a maga nézettsége: a #John Cena apologises in Chinese after calling Taiwan a country, vagyis a John Cena bocsánatot kér kínaiul, miután országnak nevezte Tajvant hashtaget csak kedden közel 840 ezren nézték meg a kínai közösségi oldalon, a Weibón, és több mint tízezer komment jött a videóra. Sokan elismerően, sokan csalódottan írnak a videóról, de olyan is akad, aki szerint ez nem elég: John Cena mondja ki kerek perec, hogy Tajvan Kína része.

Íme a bocsánatkérés:

Per popular request, here's Mr. John Cena's apology video with English subtitles. I kept all the incoherence in the video, as well as the curious absence of what he's actually apologizing for pic.twitter.com/WmJlRcyOID — Tony Lin 林東尼 (@tony_zy) May 25, 2021

Ez pedig a Halálos iramban 9 beharangozója:

Thank you for all the ❤️ and support of a project we all care about so much! https://t.co/vc8DtVI7zB — John Cena (@JohnCena) May 23, 2021

