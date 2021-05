Négy napja vetette be magát a rengetegbe egy felfegyverzett katona – videó

A belga hatóságok immár negyedik napja keresik a több közéleti szereplőt, köztük Belgium legismertebb virológusát, Marc van Ranstot is megfenyegető, szélsőséges jobboldali nézeteket valló, szökésben lévő fegyveres katonatisztet – írta a The Brussels Times belga hírportál.

Jürgen Coning kedden tűnt el otthonából, azt üzenve, hogy élve nem találnak rá. A férfi eltünése előtt fegyvereket, köztük gépfegyvert, pisztolyt és rakétavetőt vett magához, amelyeket abból a laktanyából szerzett be, ahol szolgált. A férfi autóját benne a legveszélyesebb fegyverekkel megtalálták a hatóságok, ám nem kizárt, hogy a férfinél még mindig maradtak fegyverek.

A Limburg tartomány környékén található Hoge Kempen Nemzeti Park mintegy 400 hektáros területének előző esti, három ország biztonsági erőinek részvételével végrehajtott átfésülése annyi eredményt hozott, hogy a hatóságok felfedezték Coning ideiglenes táborhelyét. Emellett a holland rendőrség megerősítette, hogy az országban különleges egységek állnak készenlétben arra az esetre, ha a férfi megpróbálná átlépni a határt. A belga hatóságok német csapatokat is mozgósítottak a kutatáshoz.

