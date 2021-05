Hazatérő zarándokok terjesztik tovább a vírust, miközben a Gangesz holtakat sodor partra

Legalább negyven holttestet mosott partra a Gangesz Észak-Indiában: a BBC szerint a helyi média egyes híradásai százról is szólnak, de egyelőre csak feltételezni lehet, hogy koronavírusban elhunytakról van szó. A hatóságok szerint a testek részben megégtek, illetve felpuffadtak, ezért valószínűsíthető, hogy Uttar Pardeshben, az ország legnépesebb tartományában a folyó mellett hamvasztómáglyára helyezett holtakról van szó. A maradványokat a hatóságok hamvasztani vagy temetni fogják.

A BBC újságírói Uttar Pradesh-i lakosoktól megtudták, hogy annyi haláleset történt a környéken, hogy már a hamvasztásokhoz használt fa is hiánycikk. A temetések ára is meredeken emelkedik, így a kevésbé tehetős családoknak

nem marad más lehetősége, mint a testet égetés nélkül a szent folyóba süllyeszteni.

A megkérdezettek elmondása szerint a magánkórházak szinte kifosztják az embereket, így az egyszerű indiaiaknak nem marad arra forrása, hogy papot és temetést fizessenek.

Zarándokok hurcolják tovább a vírust

Mindeközben újabb lendületet adhat a járványnak az, hogy a hindu vallási ünnep, a Kumbh Mela után hazatérők a vírust is vitték magukkal, épp úgy, mint ahogyan arra számítani lehetett. A BBC egy 80 éves papról, Mahant Shankar Dasról beszámolva írja: négy napja tartott a fesztivál, amikor koronavírustesztje pozitív lett, ő azonban karantén helyett vonatra ült és 621 kilométert utazott Varanasiig, ahol fia taxival vitte haza. A pap már jól van, és esküszik, hogy senkit nem fertőzött meg, igaz, falujának lakói mellett fia is megbetegedett.

Lalit Kant epidemiológus azt mondja, tökéletes szuperterjesztő esemény volt a vallási ünnep: a hindu hívők maszk nélkül mártóztak meg a folyóban, miközben vallási énekeket kántáltak. Sokfelé épp ezért karanténra és PCR-tesztre kötelezték az ünnepről visszatérőket, de nem minden tartomány rendelkezik megfelelő nyilvántartással arról, hogy kik utaztak területüktől a Kumbh Melára, de lehetetlen mindenki számon tartani. Van olyan város, ahol

61 zarándokból 60 tért haza fertőzöttként,

volt olyan vonat, amely az utasok több mint tizede volt koronavírusos, és ez csak a jéghegy csúcsa. A hazavonatozók még a járművön is terjeszthették a betegséget, Kant szerint kétség sem férhet hozzá, hogy az ő viselkedésük is felel a jelenlegi indiai helyzetért. Április 12-én, a fesztivál első napján 168 ezer fertőzöttet regisztráltak az országban: ezzel lehagyták Brazíliát az egy napon fellelt új fertőzöttek számának rangsorában. Egy hete tartott az ünnep, amikor Modi elnök kérésére a fesztivált szimbolikus jelentőségű eseménnyé alakították egy pap halála után, de így is több mint 9 millióan vettek azon részt a pandémia kellős közepén. Egy szerkesztőség számolja a holtakat

Ezután elkezdték a kórházakat felhívni, hogy nap mint nap összegyűjtsék az áldozatok valós számát.

Krematóriumokhoz is halottasházakhoz is elmennek, ahol számolnak, beszélnek a dolgozókkal és amit csak lehet, dokumentálnak is.

Más lapok is csatlakoztak hozzájuk, illetve az azokban megjelentetett gyászjelentések száma is árulkodik arról, hogy sokkal több a koronavírusban elhunyt ember, mint ahányról beszámolnak.

Szakértők szerint bár a módszer tökéletlen, képes arra, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra, így azok a valósághoz közelebb álló számokkal állhatnak majd elő. Egy gujarati lap, a Sandesh munkatársai azután kezdtek el foglalkozni a holtak helyi számolásával, hogy a lap egyik szerkesztőjének felesége és lány egy koronavírusteszt elvégzése során a kórházban több holttestet láttak, miközben a hivatalos adatok szerint nem történt aznap koronavírusos halálozás.Ezután elkezdték a kórházakat felhívni, hogy nap mint nap összegyűjtsék az áldozatok valós számát.Krematóriumokhoz is halottasházakhoz is elmennek, ahol számolnak, beszélnek a dolgozókkal és amit csak lehet, dokumentálnak is.Más lapok is csatlakoztak hozzájuk, illetve az azokban megjelentetett gyászjelentések száma is árulkodik arról, hogy sokkal több a koronavírusban elhunyt ember, mint ahányról beszámolnak.Szakértők szerint bár a módszer tökéletlen, képes arra, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra, így azok a valósághoz közelebb álló számokkal állhatnak majd elő.

Alaptalan terápiák

Nem ez az egyetlen vallási kötődésű furcsaság az indiai járvány kapcsán: az orvosoknak arról kell meggyőzniük az embereket, hogy az Indiában szent állatnak tartott tehenek ürüléke és vizelete nem fogja őket megvédeni a betegségtől, tudósít a Reuters. Elterjedt ugyanis az a hipotézis, hogy ha hetente egyszer testüket tehénvizeletbe és -ürülékbe mártják, akkor nem kapják el a betegséget. A módszer természetesen legfeljebb más betegségekkel tudja megfertőzni az azt gyakorlókat koronavírus ellen hatástalan.

Baj lehet a világgazdaságban is

Nem csoda, hogy ilyen körülmények közepette India továbbra is képtelen a járványt kontrollálni, ez pedig egyre komolyabb problémákhoz vezethet globálisan is. A világban szállított áruk 80 százaléka vízi úton jut el egyik pontról a másikra, a világ tengerészeinek pedig több mint tizede indiai. Miután Indiából szinte egy ország sem fogad járatokat, a legénységek eljuttatása a kikötőkbe lehetetlennel határos, írja a CNN. Ez azt is jelenti, hogy aki most hajón szolgál, nem tud hazajutni, ami szintén probléma. A világ legnagyobb oltásgyártójának számító Indiából nemcsak az emberek jutnak ki nehezen, hanem az egészségügyi termékek is.

A vakcinák kivitele erősen korlátozott, de India a generikus gyógyszerek legnagyobb gyártója is.

Ehhez az alapanyagok 70 százaléka Kínából érkezik az országba, de az ellátási lánc nehézkesen működik, mostanában is előfordul, hogy Indiába igyekvő szállítmányokat tartóztatnak fel. Ha az ellátás akadozik, akkor a generikus gyógyszerek gyártása is akadozni fog, ami világszerte nagy problémákat okozhat.

Mindezen túl India a világ egyik legnagyobb textilexportőre is, amely jelenleg munkaerőhiánnyal küzd. Az NG Apparels üzletfejlesztési vezetője, Arpit Aryan Gupta elmondta, hogy dolgozóik fele hagyta ott őket, így most már lakhatást is biztosítanak azoknak, akik még kitartottak, hogy ne maradjanak munkaerő nélkül. Gupta cége olyan márkáknak szállít be, mint a New Balance vagy a Nordstrom. A bankszektor is komoly kihívásokkal küzd: sok brit banknak van Indiában háttérirodája, amelynek működése létfontosságú. Most a back office-ban dolgozók számára szinte mindenhol engedélyezik az otthoni munkavégzést, de ez sem egyszerű helyzet, mivel sokan vannak, akiknek közben beteg családtagról kell gondoskodniuk. Nepálban is nagy a baj

Az Indiából az országba átgyűrűzött második hullám miatt jelenleg 25 ezer palackra lenne azonnal szüksége az országnak.

A 30 milliós országban 1600 intenzív ágya és kevesebb mint 600 lélegeztetőgépe van mindössze.

Nepálban 47 százalékos a koronavírustesztek pozitivitási rátája jelenleg: ez a legmagasabb

Katmanduban már nincsenek intenzív férőhelyek, a helyzet az indiait ismétli: oxigén híján halnak meg emberek. A Mount Everestet a nepáli oldalról megmászókat már arra kérik, vigyék vissza a kiürült oxigénpalackjaikat, hogy azokat újratöltve a koronavírusos betegeket tudják segíteni Az Indiából az országba átgyűrűzött második hullám miatt jelenleg 25 ezer palackra lenne azonnal szüksége az országnak.A 30 milliós országban 1600 intenzív ágya és kevesebb mint 600 lélegeztetőgépe van mindössze.Nepálban 47 százalékos a koronavírustesztek pozitivitási rátája jelenleg: ez a legmagasabb arány a világon.Katmanduban már nincsenek intenzív férőhelyek, a helyzet az indiait ismétli: oxigén híján halnak meg emberek.

